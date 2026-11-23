Slovenska košarkarska reprezentanca se je zbrala v Laškem, kjer bo opravila mini priprave na ključni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. V sredo se ji bosta priključila še selektor Aleksander Sekulić in Klemen Prepelič, prihod mladega Stefana Joksimovića pa je po besedah športnega direktorja Saše Dončića malo verjeten.

Joksimovića, ki je prejšnji teden praznoval 18. rojstni dan, njegov klub Baskonia iz Španije ne pusti v reprezentanco. »Trudimo se, upamo, da bo prišel v četrtek po evroligaški tekmi v sredo, a možnosti so zelo majhne,« je novinarjem na zboru reprezentance pred sedežem Košarkarske zveze Slovenije v Ljubljani dejal Saša Dončić. Zdi se mu sramotno, da odlični košarkar očitno ne bo mogel pomagati Sloveniji. »To je kar sramota za evropsko košarko. Tudi klub bi dobil nekaj od tega,« je povedal po poročanju RTV Slovenija.

Številni ne bodo igrali

Poleg Joksimovića in seveda vseh slovenskih košarkarjev v ZDA manjkajo tudi poškodovana Žiga Samar in Luka Ščuka ter Aleksej Nikolić, ki ima bolečine v hrbtu in bo reprezentančni odmor izkoristil za zdravljenje oziroma mirovanje. Selektor Aleksander Sekulić, ki ima kup poškodovanih igralcev tudi v Barceloni (trenutno jih je na seznamu sedem), bo imel v primeru odsotnosti Joksimovića na voljo 14 igralcev. To so Miha Cerkvenik, Jon Dolničar, Gregor Glas, Vit Hrabar, Gregor Hrovat, Martin Krampelj, Urban Kroflič, Aljaž Kunc, Tibor Mirtič, Alen Omić, Bine Prepelič, Klemen Prepelič, Rok Radović in Leon Stergar.

Slovenija za ohranitev upanja na svetovno prvenstvo v Katarju obvezno potrebuje dve zmagi. Prvo tekmo bo igrala 27. novembra ob 20. uri v Celju, tri dni pozneje pa jo čaka gostovanje na Madžarskem. Mesto na SP ima v slovenski skupini zagotovljeno le Francija s sedmimi zmagami in enim porazom. Finska ima 5-3, Slovenija, Švedska in Madžarska so polovično uspešne, Estonija pa je pri 3-5. Na SP se bodo uvrstile prve tri ekipe.