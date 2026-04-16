Judoisti začenjajo EP v Tbilisiju, cilj je kolajna

Za slovenski judo, ki je v zadnjem obdobju doživel veliko neljubih pretresov, je bilo lansko EP v Podgorici eno najslabših nasploh. Za edino uvrstitev je poskrbela Metka Lobnik, ki je v kategoriji do 78 kg pristala na sedmem mestu. To je bilo precej manj, kot so si v našem zastopstvu obetali pred odhodom v glavno mesto Črne gore. V vodstvu slovenske reprezentance se nadejajo, da bodo po enoletnem premoru na 75. prvenstvu stare celine, ki se bo danes začelo v Tbilisiju, spet posegli po žlahtni kovini.

V gruzinski metropoli se bo od dane do nedelje predstavila pomlajena vrsta. V 12-članski reprezentanci je namreč kar polovica novincev; ob nadarjenem Galu Blažiču, ki bo skupaj z Davidom Štarklom (oba do 60 kg) že na današnji uvodni tekmovalni dan stopil na blazine sredi olimpijske športne palače v Tbilisiju, bodo ognjeni krst na članskem EP prestali še Jevgenija Gajić, Nika Tomc (obe do 57 kg), Leila Mazouzi (do 63 kg), Nika Koren (do 70 kg) in Urh Ogrizek (do 73 kg).

»Želimo si kolajno,« je dal Gregor Brod, športni direktor pri Judo zvezi Slovenije (JZS), jasno vedeti, na kaj bodo merili v glavnem mestu Gruzije, ki najboljše judoiste in judoistke na stari celini gosti drugič po letu 2009. Na takratnem prvenstvu so se v slovenskem taboru veselili dveh kolajn; ob Urški Žolnir (zdaj tudi Jugovar), ki je zablestela z zlato lovoriko v kategoriji do 63 kg, se je na zmagovalni oder povzpel tudi bronasti Aljaž Sedej (do 81 kg), zdajšnji generalni sekretar JZS. Brod ob omenjeni Lobnikovi (do 70 kg) največje upe polaga v zdaj najizkušenejšo reprezentantko Kajo Kajzer (do 63 kg). Judoistka Bežigrada, ki je konec januarja praznovala 26. rojstni dan, ima s tega tekmovanja že dve srebrni kolajni – druga je bila tako v Lizboni 2021 kot tudi predlani v Zagrebu. Žal pa je tik pred odhodom v Gruzijo zbolela Kaja Schuster (do 70 kg), ki bi bila prav tako eno od vročih slovenskih želez.