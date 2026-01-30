Junaki lige prvakov: čudež na stadionu luči

Dobrodošel nazaj, gospod posebnež (Special one) Jose Mourinho! Sloviti Portugalec na trenerskem stolčku največjega portugalskega kluba Benfice je na domačih tleh dosegel eno od svojih največjih zmag. Na stadionu luči v Lizboni se je veselil kot otrok, dvakratni evropski prvak je premagal Real Madrid in se kot zadnji (24.) iz ligaškega dela lige prvakov uvrstil v dodatne kvalifikacije za osmino finala. Real je s tretjega mesta pred zadnjim kolom zdrsnil na deveto in bo preboj med 16 najboljših – kakor tudi branilec lovorike Paris St-Germain – lovil v dodatnih kvalifikacijah. Žreb parov bo danes in lahko se zgodi, da se bosta Real in Benfica pomerila še enkrat.

Zgodovina lige prvakov je prinesla že mnogo dramatičnih in spektakularnih tekem in razpletov, toda sredini zadnji dvoboji ligaškega dela tekmovanja so zavzeli posebno mesto. Lizbonski je bil vrhunec. Ko je ukrajinski velikan v domačih vratih Anatolij Trubin v 98. minuti z glavo matiral Thibauta Courtoisa, se je na stadionu luči začel »karneval«. Mourinho se je kot najstnik izstrelil s klopi in začel svoj značilni šampionski sprint pred tribuno, pri čemer je objemal vse po vrsti. Bil je v pravi ekstazi. Že dolgo ni občutil in doživel takšnega veselja. Uspel mu je čudež, Benfica je izgubila uvodne štiri tekme v LP, na zadnji pa slavila veličastno zmago. Ni bila navadna, kajti za napredovanje ni zadostoval le uspeh. Portugalci so namreč potrebovali zmago z dvema goloma prednosti. Realov kolaps v sodnikovem dodatku sta sprožili izključitvi: najprej Raula Asencia v 92. in nato Rodryga v 97. minuti.

»Normalno je, da sem čustven. Menim, da sem si zaslužil,« je bil vzhičen Mourinho in nadaljeval svoje razmišljanje po čudežni tekmi: »Za Benfico je neverjeten prestiž premagati Real Madrid. Kluba se nista pomerila že od fantastičnih let,« je spomnil, da sta se nekoč enakovredna evropska velikana nazadnje pomerila v četrtfinalni povratni tekmi pokala prvakov leta 1965. Takrat so Lizbončani s 5:1 ponižali Madridčane in jih izločili.

V osmino finala so se že uvrstili: Arsenal 24, Bayern 21, Liverpool 18, Tottenham 17, Barcelona, Chelsea, Sporting in Manchester City po 16.

Mourinho kot Ancelotti?

Glavni junak, 24-letni Trubin, je bil deležen Mourinhovih čestitk. »Vedel sem, da še nismo končali, saj 3:2 ni bilo dovolj. Imeli smo srečo. Trubin, ki je visok dva metra, je tekel v kazenski prostor in dosegel fantastičen, zgodovinski gol ... Zdelo se je, kot da se bo stadion zrušil. Neverjetno,« je od sreče žarel Portugalec in še dodatno natresel sol na rane Madridčanom. Dva gola najboljšega strelca lige prvakov Kyliana Mbappeja sta bila slaba tolažba. Miru v Realovem taboru ni več, Alvaro Arbeloa, naslednik Xabija Alonsa, je po izpadu iz domačega pokalnega tekmovanja izgubil že drugo pomembno tekmo.

Bi lahko drugo priložnost dobil Mourinho? Tudi najuspešnejši Realov trener v zgodovini Carlo Ancelotti jo je. Ko je leta 2021 drugič prevzel Real, je bil star 61 let. Mourinho jih ima 63.

Najslajša Mourinhova zmaga na Benficini klopi od njegovega septembrskega prihoda je potrdila veliko evolucijo pod njegovo taktirko. Portugalec je avgusta še kot trener Fenerbahčeja izgubil kvalifikacijski dvoboj za uvrstitev v LP prav proti Benfici. Start ni bil najboljši, a zdaj je Benfica v silovitem naletu, v domačem prvenstvu je nanizala 19 tekem brez poraza, v ligi prvakov pa je po uvodnih štirih porazih v naslednjih štirih tekmah trikrat zmagala.

Največja poraženca ligaškega dela tekmovanja sta italijanski prvak Napoli, ki je zasedel šele 30. mesto, in Marseille, ki je zaradi Trubinovega zadetka in zaradi razlike v golih izgubil bitko z Benfico. Nepričakovani domači poraz proti norveškemu klubu Bodø/Glimt je tudi Atletico Madrid in Jana Oblaka izrinil iz najboljše osmerice, v kateri je kar pet angleških klubov.