  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOGOMET

Junaki lige prvakov: čudež na stadionu luči

Jose Mourinho, Anatolij Turbin in Benfica junaki lige prvakov. Danes žreb parov dodatnih kvalifikacij za osmino finala.
Ukrajinski vratar pri Benfici Anatolij Trubin je dosegel zgodovinski gol v ligi prvakov. FOTO: Pedro Nunes/Reuters
Ukrajinski vratar pri Benfici Anatolij Trubin je dosegel zgodovinski gol v ligi prvakov. FOTO: Pedro Nunes/Reuters
G. N.
 30. 1. 2026 | 09:10
4:35
A+A-

Dobrodošel nazaj, gospod posebnež (Special one) Jose Mourinho! Sloviti Portugalec na trenerskem stolčku največjega portugalskega kluba Benfice je na domačih tleh dosegel eno od svojih največjih zmag. Na stadionu luči v Lizboni se je veselil kot otrok, dvakratni evropski prvak je premagal Real Madrid in se kot zadnji (24.) iz ligaškega dela lige prvakov uvrstil v dodatne kvalifikacije za osmino finala. Real je s tretjega mesta pred zadnjim kolom zdrsnil na deveto in bo preboj med 16 najboljših – kakor tudi branilec lovorike Paris St-Germain – lovil v dodatnih kvalifikacijah. Žreb parov bo danes in lahko se zgodi, da se bosta Real in Benfica pomerila še enkrat.

Zgodovina lige prvakov je prinesla že mnogo dramatičnih in spektakularnih tekem in razpletov, toda sredini zadnji dvoboji ligaškega dela tekmovanja so zavzeli posebno mesto. Lizbonski je bil vrhunec. Ko je ukrajinski velikan v domačih vratih Anatolij Trubin v 98. minuti z glavo matiral Thibauta Courtoisa, se je na stadionu luči začel »karneval«. Mourinho se je kot najstnik izstrelil s klopi in začel svoj značilni šampionski sprint pred tribuno, pri čemer je objemal vse po vrsti. Bil je v pravi ekstazi. Že dolgo ni občutil in doživel takšnega veselja. Uspel mu je čudež, Benfica je izgubila uvodne štiri tekme v LP, na zadnji pa slavila veličastno zmago. Ni bila navadna, kajti za napredovanje ni zadostoval le uspeh. Portugalci so namreč potrebovali zmago z dvema goloma prednosti. Realov kolaps v sodnikovem dodatku sta sprožili izključitvi: najprej Raula Asencia v 92. in nato Rodryga v 97. minuti.

»Normalno je, da sem čustven. Menim, da sem si zaslužil,« je bil vzhičen Mourinho in nadaljeval svoje razmišljanje po čudežni tekmi: »Za Benfico je neverjeten prestiž premagati Real Madrid. Kluba se nista pomerila že od fantastičnih let,« je spomnil, da sta se nekoč enakovredna evropska velikana nazadnje pomerila v četrtfinalni povratni tekmi pokala prvakov leta 1965. Takrat so Lizbončani s 5:1 ponižali Madridčane in jih izločili.

Nogomet, liga prvakov FOTO: Tt
Nogomet, liga prvakov FOTO: Tt

V osmino finala so se že uvrstili: Arsenal 24, Bayern 21, Liverpool 18, Tottenham 17, Barcelona, Chelsea, Sporting in Manchester City po 16.

Mourinho kot Ancelotti?

Glavni junak, 24-letni Trubin, je bil deležen Mourinhovih čestitk. »Vedel sem, da še nismo končali, saj 3:2 ni bilo dovolj. Imeli smo srečo. Trubin, ki je visok dva metra, je tekel v kazenski prostor in dosegel fantastičen, zgodovinski gol ... Zdelo se je, kot da se bo stadion zrušil. Neverjetno,« je od sreče žarel Portugalec in še dodatno natresel sol na rane Madridčanom. Dva gola najboljšega strelca lige prvakov Kyliana Mbappeja sta bila slaba tolažba. Miru v Realovem taboru ni več, Alvaro Arbeloa, naslednik Xabija Alonsa, je po izpadu iz domačega pokalnega tekmovanja izgubil že drugo pomembno tekmo.

Bi lahko drugo priložnost dobil Mourinho? Tudi najuspešnejši Realov trener v zgodovini Carlo Ancelotti jo je. Ko je leta 2021 drugič prevzel Real, je bil star 61 let. Mourinho jih ima 63.

Najslajša Mourinhova zmaga na Benficini klopi od njegovega septembrskega prihoda je potrdila veliko evolucijo pod njegovo taktirko. Portugalec je avgusta še kot trener Fenerbahčeja izgubil kvalifikacijski dvoboj za uvrstitev v LP prav proti Benfici. Start ni bil najboljši, a zdaj je Benfica v silovitem naletu, v domačem prvenstvu je nanizala 19 tekem brez poraza, v ligi prvakov pa je po uvodnih štirih porazih v naslednjih štirih tekmah trikrat zmagala.

Največja poraženca ligaškega dela tekmovanja sta italijanski prvak Napoli, ki je zasedel šele 30. mesto, in Marseille, ki je zaradi Trubinovega zadetka in zaradi razlike v golih izgubil bitko z Benfico. Nepričakovani domači poraz proti norveškemu klubu Bodø/Glimt je tudi Atletico Madrid in Jana Oblaka izrinil iz najboljše osmerice, v kateri je kar pet angleških klubov.

Več iz teme

nogometliga prvakovJose MourinhoBenfica Lizbona
ZADNJE NOVICE
09:51
Novice  |  Slovenija
PUSTNA DEDIŠČINA

Nepogrešljive maske v lovu, med obredom in na zabavi (FOTO)

Maskiranje je del vsakdanjega življenja in praznikov. Razstava s poudarkom na slovenski pustni dediščini.
Primož Hieng30. 1. 2026 | 09:51
09:27
Novice  |  Svet
"PESTICIDNI KOKTEJL"

Odkrili pesticide v jabolkih: uvrščeni med najnevarnejše, posebej nezaželeni za to skupino ljudi

85 odstotkih jabolk so našli več ostankov pesticidov, pri nekaterih tudi do sedem različnih kemikalij.
30. 1. 2026 | 09:27
09:10
Šport  |  Tekme
NOGOMET

Junaki lige prvakov: čudež na stadionu luči

Jose Mourinho, Anatolij Turbin in Benfica junaki lige prvakov. Danes žreb parov dodatnih kvalifikacij za osmino finala.
30. 1. 2026 | 09:10
09:00
Lifestyle  |  Polet
ŠPORTANJE S CUKROM

Sladkorna bolezen tipa 2 in šport. Zakaj gibanje samo po sebi ni dovolj

Bolniki pogosto naredijo napako, ko močno omejijo ogljikove hidrate, hkrati pa ostanejo zelo telesno aktivni.
Miroslav Cvjetičanin30. 1. 2026 | 09:00
08:41
Novice  |  Kronika  |  Doma
SPORNI SIMBOLI NA KONCERTU

Policija preiskuje uporabo nacističnih simbolov na koncertu v Luciji

Storilce poskušajo prepoznati in postopke začenjajo po uradni dolžnosti.
30. 1. 2026 | 08:41
08:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki