ZADNJA TEKMA PRED OLIMPIJADO

Kaj jim dela! Domen Prevc tudi danes deklasiral vse, v finalu je naredil še en izjemen skok (VIDEO)

Še enkrat je zmagal v Willingenu. Po prvi seriji je odlično kazalo tudi Anžetu Lanišku.
Domen Prevc je to sezono neverjeten. FOTO: Leon Kuegeler Reuters
STA, M. J.
 1. 2. 2026 | 17:55
 1. 2. 2026 | 18:23
2:11
A+A-

Najboljši smučarski skakalec to sezono Domen Prevc je tudi na zadnji tekmi pred olimpijskimi igrami v Willingenu nadaljeval prevlado v svetovnem pokalu. Slovenec je za 11. zmago v sezoni konkurenco preskočil kar za 31,7 točke. Anže Lanišek je v finalu zdrsnil na sedmo mesto. Prevc (293 točk) je prednost v skupni razvrstitvi svetovnega pokala povečal že na več kot 600 točk.

»Rad uživam na tekmi in danes sem se zelo zabaval. Danes so bili tudi pogoji na moji strani. Zelo dobro sem se tudi počutil, petek in sobota sta bila precej dolga. Stvari se mi lepo sestavljajo, mislim, da ravno ob pravem času,« je dejal 26-letnik v prvi izjavi za organizatorje.

Po zadnji tekmi pred zimskimi igrami v Italiji je dejal, da komaj čaka olimpijske boje. »Že poleti mi je bil Predazzo zelo všeč, zato se res zelo veselim tekmovanj na OI. To bo namreč moj prvi nastop na igrah in gotovo bo nekaj posebnega,« je dodal Prevc, ki upa, da se bosta v Predazzu skupaj s sestro Niko veselila dobrih nastopov. »Upam, da bova z Niko skupaj dosegla kaj posebnega, imamo tekmo mešanih ekip. Jaz ji bom vsekakor v oporo,« je še povedal daleč najboljši skakalec to sezono.

Zelena črta potrjuje, kako močno je konkurenca trenutno za Domnom Prevcem. FOTO: Leon Kuegeler Reuters

Lanišek je bil drugi po prvi seriji

Dobro formo najboljših Slovencev pred odhodom v Predazzo je potrdil tudi Lanišek (245,4), ki je bil po polovici tekme na drugem mestu, finalni nastop pa se mu ni najbolje posrečil. Po drugem skoku je 29-letnik le zamahnil z rokama in zmajeval z glavo, skok ga je z drugega potisnil na končno sedmo mesto. Zato pa je preostala slovenska trojica v Nemčiji ostala brez točk. Žiga Jančar z 38. in Rok Oblak s 47. mestom sta bila prekratka za finale trideseterice, medtem ko je tretji olimpijec Timi Zajc danes obstal že v kvalifikacijah.

