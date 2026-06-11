Vrtoglave cene vstopnic za svetovno prvenstvo! Bralka: za ogled tekme s sinom bi morala odšteti več mesečnih plač!

Piše nam bralka: »Dajte malce preveriti cene vstopnic za ogled nogometnih tekem na svetovnem prvenstvu! Konec meseca peljem otroka, eden od njiju je navdušen nogometaš, v New York. Hoteli smo si ogledati eno izmed tekem. Katero koli. A kaj, ko najcenejša karta, ki sem jo našla, stane več kot 2000 dolarjev! Po osebi! Naša tričlanska družina bi tako za karte morala odšteti več mesečnih plač. Je to normalno?«

Bralka ima prav. Svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga prvič v zgodovini skupaj gostijo ZDA, Kanada in Mehika, bo po ocenah organizatorjev največji športni dogodek letošnjega leta. In tudi eden najbolje potrženih. Medtem ko navijači z domačih kavčev odštevajo ure do začetka prvenstva, marsikomu načrte kvarijo visoke cene vstopnic.

6795 dolarjev za karto za prvo tekmo Bosne

Na uradnih prodajnih platformah so na voljo paketi vstopnic, katerih cene segajo v vrtoglave višine. Med najbolj presenetljivimi je ponudba za uvodno tekmo Bosne in Hercegovine proti Kanadi, kjer po preverjanju uredništva Slovenskih novic najcenejša razpoložljiva vstopnica stane neverjetnih 6975 kanadskih dolarjev, kar je približno 4350 evrov na osebo. Gre za paket, ki vključuje sedeže ob igrišču, kulinarično ponudbo ter premium strežbo pijače pred tekmo, med polčasom in po njej. Kljub visoki ceni je bilo v času preverjanja na voljo le še nekaj vstopnic. Drugih kart ni bilo na voljo. Že sama uvrstitev med nogometno elito je v BiH povzročila pravo evforijo, številni navijači pa so pripravljeni za ogled zgodovinskih tekem seči globoko v žep.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Tekme skoraj razprodane

Visoke cene niso omejene zgolj na tekme Bosne in Hercegovine. Organizatorji za prvenstvo ponujajo več kategorij vstopnic, od standardnih sedežev do ekskluzivnih paketov. Za obračun med Kanado in Bosno in Hercegovino so se cene razpoložljivih vstopnic gibale od približno 2000 kanadskih dolarjev (okoli 1250 evrov) do 6975 kanadskih dolarjev (približno 4350 evrov) za paket Trophy Lounge. Kljub visokim cenam zanimanje očitno ne pojenja. Za nekatere kategorije je na voljo le še nekaj vstopnic, številni paketi pa so že razprodani. Tudi za tekmo Kanade in Bosne in Hercegovine je bilo pri najdražji kategoriji na voljo le še nekaj mest.

Cene vstopnic. FOTO: Posnetek Zaslona

Za primerjavo: 4350 evrov, kolikor znaša cena paketa Trophy Lounge, presega dve povprečni neto plači v Sloveniji in predstavlja skoraj štiri povprečne mesečne neto plače v Bosni in Hercegovini. Po zadnjih razpoložljivih podatkih povprečna neto plača v Sloveniji znaša okoli 1600 evrov, v Bosni in Hercegovini pa približno 1100 evrov. Letošnje svetovno prvenstvo bo največje doslej. Prvič bo nastopilo 48 reprezentanc, odigranih pa bo 104 tekem v ZDA, Kanadi in Mehiki. Finale bo 19. julija v East Rutherfordu v zvezni državi New Jersey.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Na svetovnem prvenstvu bo sodil tudi Slovenec. FIFA je med sodnike uvrstila Slavka Vinčića, ki velja za enega najuglednejših evropskih delivcev pravice. Skupaj s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem bo sodil tekmo med Brazilijo in Marokom. Vinčić je leta 2024 sodil finale lige prvakov med Borussio Dortmund in Real Madridom, letos pa ga čaka še nastop na največjem nogometnem odru.