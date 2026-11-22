Slovenski smučarski skakalki Nika Prevc se druga tekma svetovnega pokala v Lillehammerju ni izšla po željah. Po odličnem prvem skoku, s katerim se je zavihtela na tretje mesto, je v finalu izgubila kar sedem mest in tekmo končala kot deseta. Najboljša Slovenka je bila znova Nika Vodan, ki je osvojila sedmo mesto. Zmage so se veselili domači navijači.

Na drugi posamični tekmi nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih je slavila Norvežanka Anna Odine Stroem, ki je skočila 131 in 132,5 metra ter zbrala 251,3 točke.

Slovenski navijači so po prvi seriji največ pričakovali od Nike Prevc. Branilka velikega kristalnega globusa je z izjemnim skokom, dolgim 135 metrov, zasedla tretje mesto in bila v odličnem položaju za boj za stopničke. Toda v finalu se ji ni izšlo. Pristala je pri 120,5 metra, kar ni zadostovalo za ohranitev mesta med najboljšimi. S skupno 223,9 točke je zdrsnila na deseto mesto.

Nika Vodan še drugič zapored najboljša Slovenka

Za najboljšo slovensko uvrstitev je tako znova poskrbela Nika Vodan. V prvi seriji je skočila 133 metrov, v drugi pa 123 metrov. Zbrala je 228,3 točke in osvojila sedmo mesto. Vodanova je bila tako na obeh uvodnih tekmah sezone v Lillehammerju najboljša slovenska predstavnica.

Do točk svetovnega pokala sta prišli še dve Slovenki. Maja Kovačič je s skokoma, dolgima 118 in 123,5 metra, ter 187,8 točke osvojila 21. mesto. Katra Komar je pristala pri 115 in 120 metrih, zbrala 173,2 točke ter končala na 26. mestu.

Dve Slovenki ostali brez finala

Manj uspešni sta bili Ajda Košnjek in Taja Bodlaj, ki se jima ni uspelo prebiti v finalno serijo. Košnjek je s skokom, dolgim 105 metrov, in 65,7 točke osvojila 39. mesto, Bodlajeva pa je s 100 metri in 61,1 točke končala mesto za njo, na 40. mestu.