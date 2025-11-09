Kakšen udarec za Dončićevo ekipo: »Zelo smo razočarani.«

Košarkarji Los Angeles Lakers so v ligi NBA na gostovanju v Atlanti po slabi predstavi končali niz petih zaporednih zmag. Slovenski as Luka Dončić je bil z 22 točkami, s petimi skoki in z 11 podajami prvi strelec večera, vendar je ob tem izgubil tudi pet od skupno 19 žog jezernikov, ki so vodile do 36 točk tekmecev.

Dončić je odigral le 27 minut tekme, vse točke pa je dosegel v prvem polčasu, preden ga je trener sredi tretje četrtine poklical iz igre.

»Danes nismo pokazali veliko, kar bi mi lahko bilo všeč,« je po tekmi dejal gostujoči trener JJ Redick in dodal: »Res smo zelo razočarani.«

Senegalec Mouhamed Gueye je za Hawks, ki so igrali brez bolnega Kristapsa Porzingisa, dosegel 21 točk, poleg tega pa še sedem skokov in sedem podaj.

Pri domačih so manjkali trije igralci začetne peterice, med njimi tudi poškodovani prvi zvezdnik Trae Young, ki naj bi bil zaradi zvina kolena odsoten še nekaj tednov.

Lakers, pri katerih je še na tretji zaporedni tekmi manjkal Austin Reaves, še vedno pa čakajo, da LeBron James okreva po išiasu, so na tekmi zaostajali tudi za 30 točk.

Naslednja tekma jezernike čaka v ponedeljek pri Charlotte.