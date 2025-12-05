Kakšen uspeh slovenskih skakalk! Nika in Nika pometli s konkurenco

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc (259,7 točke) je v Wisli prišla do svoje druge zmage v sezoni ter obenem 24. zmage v svetovnem pokalu, s katero se je izenačila z dosedanjim rekorderjem, starejšim bratom Petrom Prevcem. Za popoln slovenski dan je drugo mesto zasedla Nika Vodan (246,9).

Dvakratna branilka velikega globusa za skupno zmago Prevc je že dan po četrtkovi diskvalifikaciji, ko je bila za 100 gramov prelahka, pokazala, zakaj je šampionka. Svetovna rekorderka je v obeh serijah zanesljivo ugnala tekmice. Vodan pa je danes najprej postala zmagovalka kvalifikacij, nato pa pokazala še dva dobra skoka za svoje prve stopničke po poškodbi.

»Zelo sem zadovoljna s svojimi nastopi danes. Uspeli so mi dobri skoki. Tudi dober finalni skok reprezentančne kolegice Nike me ni prestrašil, saj močno navijam zanjo. Vesela sem zanjo, saj je bila lani poškodovana. Sama pa sem se osredotočila nase,« je dejala Prevc v prvi izjavi po tekmi. V finale trideseterice se je od Slovenk prebila le še Katra Komar (190,3 točke), ki je v finalu napredovala na 27. mesto. Brez finala je s 33. mestom ostala Maja Kovačič, že v jutranjih kvalifikacijah pa sta se od nadaljevanja poslovili Tinkara Komar in Jerica Jesenko.

Po Wisli se ženska karavana skupaj z moško seli v nemški Klingenthal.