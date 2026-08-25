Kakšna zmaga Pogačarja na Vuelti! »Uspelo mi je, to je bil lep dan« (FOTO)

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec četrte etape dirke po Španiji. Sedemindvajsetletnik je napadel že po dobri polovici gorske trase v okolici Andorre la Velle (104,8 km) in že četrti dan odčital lekcijo tekmecem. Ciljno črto je prečkal kar 2:39 minute pred zasledovalci.

Pogačar je že v prvi pravi gorski etapi Vuelte pokazal, da je prepričljivo najmočnejši kolesar na dirki. Na »kraju zločina« svoje prve etapne zmage na tritedenskih preizkušnjah (Andora, 2019) je po uvodni zmagi na kronometru zdaj dodal še drugo slavje, skupno pa peto na Vuelti. Prve tri je prav dobil ob debiju leta 2019.

Slovenski as je ciljno črto v andorski prestolnici prečkal 2:39 minute pred drugouvrščenim Belgijcem Jarnom Widarjem, tretje mesto pa je zasedel Avstrijec Felix Gall.

FOTO: Ed Jones Afp

FOTO: Bruna Casas Reuters

FOTO: Ed Jones Afp

»Ni mi bilo treba tega storiti, a ritem je bil od samega začetka visok. Tudi na drugem klancu smo šli na polno. Ko mi je Jay Vine nakazal, da ne more več slediti Decathlonu, nisem želel biti izoliran, saj bi vsi ostali dirkali proti meni. Poskusil sem z napadom in upal, da bom preživel do cilja, ko sem povečal prednost. Uspelo mi je, to je bil lep dan,« je po svojem najdaljšem begu na tritedenskih dirkah za organizatorje dejal Pogačar.

Roglič sedmi

Drugi najboljši Slovenec je bil Primož Roglič v prvi zasledovalni skupini, na koncu pa zasedel sedmo mesto.

Tadej Pogačar je vpisal že 129. zmago v karieri. Zgolj v etapah tritedenskih dirk je zdaj pri številki 37. Ob petih zmagah na Vuelti ima še 26 slavij na Touru in šest na Giru.

V skupnem seštevku ima Pogačar po vsega treh upoštevanih dneh, ponedeljkova tretja etapa je namreč odpadla zaradi debele toče, že 3:21 minute naskoka pred Rogličem, ki je skočil na drugo mesto, in 3:32 minute pred Špancem Enricom Masom.