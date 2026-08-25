  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VUELTA

Kakšna zmaga Pogačarja na Vuelti! »Uspelo mi je, to je bil lep dan« (FOTO)

Po 50-kilometrski samostojni vožnji je naš as prišel do nove zmage in prepričljivega vodstva na Vuelti.
FOTO: Ed Jones Afp

FOTO: Ed Jones Afp

FOTO: Ed Jones Afp

FOTO: Ed Jones Afp

FOTO: Bruna Casas Reuters

FOTO: Bruna Casas Reuters

FOTO: Ed Jones Afp

FOTO: Ed Jones Afp

FOTO: Ed Jones Afp
FOTO: Ed Jones Afp
FOTO: Bruna Casas Reuters
FOTO: Ed Jones Afp
M. U.
 25. 8. 2026 | 17:35
 25. 8. 2026 | 18:12
2:16
A+A-

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec četrte etape dirke po Španiji. Sedemindvajsetletnik je napadel že po dobri polovici gorske trase v okolici Andorre la Velle (104,8 km) in že četrti dan odčital lekcijo tekmecem. Ciljno črto je prečkal kar 2:39 minute pred zasledovalci.

image_alt
Vplivnica šokirala Pogačarja z vprašanjem, nato so očitno potegnili ročno zavoro

Pogačar je že v prvi pravi gorski etapi Vuelte pokazal, da je prepričljivo najmočnejši kolesar na dirki. Na »kraju zločina« svoje prve etapne zmage na tritedenskih preizkušnjah (Andora, 2019) je po uvodni zmagi na kronometru zdaj dodal še drugo slavje, skupno pa peto na Vuelti. Prve tri je prav dobil ob debiju leta 2019.

Slovenski as je ciljno črto v andorski prestolnici prečkal 2:39 minute pred drugouvrščenim Belgijcem Jarnom Widarjem, tretje mesto pa je zasedel Avstrijec Felix Gall.

image_alt
Zaradi Pogačarja je Vuelta večja: Španci so pripravljeni na slovenski šov

FOTO: Ed Jones Afp
FOTO: Ed Jones Afp
FOTO: Bruna Casas Reuters
FOTO: Bruna Casas Reuters
FOTO: Ed Jones Afp
FOTO: Ed Jones Afp

»Ni mi bilo treba tega storiti, a ritem je bil od samega začetka visok. Tudi na drugem klancu smo šli na polno. Ko mi je Jay Vine nakazal, da ne more več slediti Decathlonu, nisem želel biti izoliran, saj bi vsi ostali dirkali proti meni. Poskusil sem z napadom in upal, da bom preživel do cilja, ko sem povečal prednost. Uspelo mi je, to je bil lep dan,« je po svojem najdaljšem begu na tritedenskih dirkah za organizatorje dejal Pogačar.

Roglič sedmi

Drugi najboljši Slovenec je bil Primož Roglič v prvi zasledovalni skupini, na koncu pa zasedel sedmo mesto.

Tadej Pogačar je vpisal že 129. zmago v karieri. Zgolj v etapah tritedenskih dirk je zdaj pri številki 37. Ob petih zmagah na Vuelti ima še 26 slavij na Touru in šest na Giru.

V skupnem seštevku ima Pogačar po vsega treh upoštevanih dneh, ponedeljkova tretja etapa je namreč odpadla zaradi debele toče, že 3:21 minute naskoka pred Rogličem, ki je skočil na drugo mesto, in 3:32 minute pred Špancem Enricom Masom.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Tadej PogačarkolesarstvozmagaVueltaVuelta 2026
ZADNJE NOVICE
18:05
Bulvar  |  Tuji trači
V DALMACIJI

Pri naših sosedih opazili kar dva multimilijarderja, eden na jahto priletel kar s helikopterjem (FOTO)

Ob obali Mljeta sta se srečala Jeff Bezos in Jan Koum.
25. 8. 2026 | 18:05
17:46
Novice  |  Slovenija
ZAHODNA SLOVENIJA

Arso prižgal alarm: grozijo močnejši nalivi, hudourniki lahko hitro narastejo

Glede na radarske meritve pa se padavine z nalivi pojavljajo tudi v Slovenski Istri.
25. 8. 2026 | 17:46
17:45
Novice  |  Nedeljske novice
LJUBLJENKE

Naučimo se mačjega jezika

Nova aplikacija s pomočjo umetne inteligence prevaja mijavkanje v človeški jezik. Pa prevodi držijo?
Ajda Janovsky25. 8. 2026 | 17:45
17:35
Šport  |  Tekme
VUELTA

Kakšna zmaga Pogačarja na Vuelti! »Uspelo mi je, to je bil lep dan« (FOTO)

Po 50-kilometrski samostojni vožnji je naš as prišel do nove zmage in prepričljivega vodstva na Vuelti.
25. 8. 2026 | 17:35
17:32
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
DROGA

Poglejte, kaj so Hrvati na meji našli pri 49-letnem Slovencu

Policija potrdila, da je bila droga namenjena nadaljnji prodaji.
25. 8. 2026 | 17:32
17:32
Novice  |  Svet
MOČNO NEURJE

Toča pobila najmanj sto golobov, moškega odnesla deroča voda (FOTO in VIDEO)

Močno neurje je v ponedeljek prizadelo špansko mesto Terragono.
25. 8. 2026 | 17:32

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Tekaški praznik v novi preobleki

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Tekaški praznik v novi preobleki

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZNANOST

Ste vedeli, kaj nam vse pokaže gensko testiranje? (video)

Preventiva postaja močno orodje za zdravo in dolgo življenje. S pravimi pristopi lahko izberemo boljšo pot do dolgoživosti.
Promo Slovenske novice21. 8. 2026 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:19
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
SEJEM AGRA 2026

Vabljeni na sejem AGRA 2026, praznik sodelovanja, tradicije in prihodnosti!

Na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni vas od 22. do 26. avgusta čakajo novi izdelki in spoznanja, najboljši nasveti in jedi, nepozabna doživetja in srečanja.
Promo Slovenske novice24. 8. 2026 | 10:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOGRADNJA

Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:45
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki