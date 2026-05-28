Kaos v finalu rokometnega prvenstva! Navijači na igrišče odvrgli topovske udare, poškodovana igralec in sodnik (VIDEO)

Povratna tekma finala srbskega rokometnega prvenstva med Vojvodino in Partizanom v Novem Sadu se je sprevrgla v popoln kaos. Sredi prvega polčasa, ko so prvi vodili s 6:5, so gostujoči navijači Partizana, imenovani »Grobari«, na igrišče odvrgli močna pirotehnična sredstva (topovske udare). Eden od njih je eksplodiral tik ob hrvaškem rokometašu Franu Mileti, ki je imel po incidentu resne težave s sluhom, po navedbah iz novosadskega kluba pa je bil poškodovan tudi sodnik Marković.

Tekmo so takoj prekinili, igralci in uradne osebe pa so se umaknili v slačilnice. Prekinitev je trajala več kot uro, vendar organizatorji kljub hudim izgredom niso izpraznili sektorja s Partizanovimi navijači. Ko je delegat kljub temu dal zeleno luč za nadaljevanje, so se beograjski rokometaši vrnili na parket, igralci Vojvodine pa igranja niso želeli nadaljevati, saj so ocenili, da varnost igralcev in sodnikov ni zagotovljena. Sledil je uradni epilog: srečanje je bilo registrirano z rezultatom 20:0 v korist Partizana, ki je s tem v finalni seriji zmagal z 2:0 v zmagah in osvojil naslov srbskega prvaka.