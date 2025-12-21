Kapo dol! Nika Prevc zmagala na tekmi svetovnega pokala v Engelbergu

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc (128,5 in 136 m, 284,1) je prepričljivo zmagala na tekmi za svetovni pokal v švicarskem Engelbergu. Druga je bila vodilna po prvi seriji Anna Odine Stroem (132,5 m, 135,9 točke), ki je zaostala 16,7 točke, tretja je bila Nemka Katharina Schmid (127 in 134,5 m, 247,9) s 36,2 točke zaostanka.

Nika Vodan (122,5 in 124 m, 215,1) je bila 17., 24. pa tretja slovenska finalistka Maja Kovačič (112,5 in 111 m, 197,9). Tinkara Komar (113,5, 87,7) se ni uvrstila v finalno serijo, končala je na 37. mestu. V kvalifikacijah je od Slovenk izpadla le Katra Komar, ki je končala na 41. mestu in je tekmo zgrešila za 0,7 točke.