Kdaj bo na vrsti Luka Dončić?

Sezona v ligi NBA še ni stara dva tedna, dogajanja pa ne manjka, spreminja se tudi razmerje moči. Soliden uvod je uspel Los Angelesu, ki je četrto zmago sezone (sledil ji je drugi poraz proti Golden Statu) dosegel na mestnemu derbiju z LA Clippers, čeprav je Luka Dončić prvič tekmo spremljal s klopi. Iz previdnosti, so pojasnili v taboru Jezernikov, kjer s povprečno 36 točkami najboljšega napadalca uvoda v sezono ne želijo preveč obremenjevati. Že v prvem tednu so se namreč na seznamu odsotnih znašli številni zvezdniki, vedno bolj na mestu pa je vprašanje, ali telo še lahko zdrži obremenitve, ki jih prinaša moderna košarka.

Košarkarski navdušenci so si obetali zgodovinsko kakovostno sezono v najmočnejši košarkarski ligi sveta. Začelo se je obetavno, Luka Dončić in Anthony Edwards sta se izmenjavala pri strelskih izbruhih, Luka je kot prvi presegel mejo 50 točk in bil blizu tudi ob prvem porazu v Portlandu (129:136, 41 točk), drugo zmago nad LA Clippers in četrto v sezoni pa je Dončić preventivno presedel na klopi.

Chet Holmgren je že tretji član začetne peterke pri Oklahomi, ki bo manjkal več mesecev. FOTO: Alonzo Adams/Reuters

Pri rokovanju z Dončićem previdnost ni odveč, po štirih tekmah je najbolj obremenjen igralec lige, sam zaključi kar 40 odstotkov vseh akcij Los Angelesa. Redko katera se konča brez udarca ali trka v telo večinoma višjega nasprotnika pod košem, to pa tudi na zelo dobro pripravljenem telesu pusti posledice. Lukov najbližji zasledovalec po odstotku zaključenih akcij Anthony Edwards (36) je ceno že plačal, zaradi artroskopskega posega v desnem kolenu bo manjkal najmanj dva meseca.

Kombinacija hitrosti, nenadnih zaviranj in sprememb smeri za košarkarje postaja nevarna. V noči na četrtek je bilo na seznamu poškodovanih kar 79 imen ali 15 odstotkov vseh igralcev v ligi NBA. In to po zgolj tednu nove sezone! »Zavedamo se, da moderni način igre s pokrivanjem po celem igrišču, z meti od daleč, ki zahtevajo več gibanja branilcev, polno šprintov in tudi trkov pri visoki hitrosti, za tekmovalce pomeni veliko breme. Morali bomo poiskati kompromis, a to je težko, če imaš na drugi strani moštvo, ki celo tekmo želi igrati na polno,« je svoj pogled na poškodbe podal trener Clevelanda Kenny Atkinson.

Košarka se igra na eni nogi

Med dolgotrajno odsotnimi se je že znašlo nekaj velikih imen. Jalen Williams je po grdem zlomu noge bržkone že končal sezono in premešal razmerje moči na Zahodu, kjer Oklahoma ni več izraziti favorit, Tyrese Haliburton se je ravno vrnil po izpuščeni sezoni zaradi strgane ahilove tetive, pa je znova na stranskem tiru z načeto zadnjo stegensko mišico, center Utaha Jaren Jackson ml. si je natrgal notranje kolenske vezi, že skoraj tradicionalno zaradi oteklega kolena manjka Kawhi Leonard, zaradi strgane tetive pod pogačico bo skoraj tri mesece počival Chet Holmgren ...

Kawhi Leonard je znova na seznamu odsotnih zaradi težav s kolenom. FOTO: Brad Mills/Reuters

Da ne gre le za splet nesrečnih naključij, kaže raziskava novinarja in profesorja na univerzi v Teksasu Kirka Goldsberryja, ki je zbral podatke o več kot 13.000 poškodbah v zadnjih 16 sezonah lige. Poškodbe mehkih tkiv skokovito naraščajo, v sezoni 2010/11 je bilo dokumentiranih 18 poškodb mečnih mišic, v sezoni 2024/25 že 60, do konca rednega dela minule sezone pa kar 86. Gre torej za skoraj 400-odstoten skok poškodb. »Košarka se je nekoč igrala na dveh nogah, zdaj pa vedno bolj postaja šport, ki se igra na eni nogi. Veliko je odrivov in pristankov, tudi metov z ene noge, pa hitrih zaviranj in sprememb smeri. In to prinaša drugačne, predvsem pa večje obremenitve kot počasna košarka, ki smo jo spremljali v 90. letih in na začetku tega tisočletja,« pojasnjuje pomočnik trenerja pri Golden State Warriors Ron Adams.

To prinaša drugačne, predvsem pa večje obremenitve kot počasna košarka, ki smo jo spremljali v 90. letih in na začetku tega tisočletja.

Dolarji so preveč mikavni

Rešitev je na dlani, nosilci oblasti v ligi pa okrog nje že desetletje plešejo kot mačka okrog vrele kaše. Novinarska konferenca trenerja Golden Stata Steva Kerra, ki februarja ali marca jezno razlaga, da bi sezona morala biti krajša, je postala vsakoletna tradicija, s skrajšanjem sezone na 72 tekem se strinjajo tudi igralci, lastniki moštev pa o tem ne želijo niti slišati. Vsaka izgubljena tekma pomeni izgubljen prihodek od prodaje vstopnic, piva, kokic in hamburgerjev, pa tudi nižje pogodbe za prodajo televizijskih pravic, saj bo na voljo manj tekem. A več ni nujno tudi bolje, dokler bodo končnico odločale poškodbe in bodo zvezdniki poškodovani poklapano ždeli na klopi, kot je to spomladi doletelo Dončića, tudi televizijski rejtingi ne bodo takšni, kot si liga želi. Nato bo morda sledil trenutek razsvetljenja, ki bo prinesel bolj vzdržen tekmovalni koledar. A bolje, da Dončić, Haliburton, Edwards ali Jokić v to ne polagajo prevelikih upov. Njihovih karier bo morda konec, preden se bo vodstvo zganilo.