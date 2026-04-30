Kdo ima prav glede Dončića? Priznani novinar trdi, da je Luka v težavah, zdravnik trdi drugače

Košarkarji Los Angeles Lakers so globoko zakorakali v končnico, ki ima skoraj dva tedna dolgo brado, a vrnitve Luke Dončića še ni na vidiku. Novice iz Kalifornije niso slabe, Luka je dvignil ritem vaj na treningu, a še ni pripravljen na hitre gibe. Ko bo dovolj zaupal mišici, bo najprej začel z vadbo mož na moža, nato bo stopnjeval ritem in se približal vrnitvi na parket. Trener J. J. Redick je potrdil, da Luka napreduje, a časovnice za vrnitev ni ponudil.

Poročila iz Kalifornije so nasprotujoča. Novinar mreže ESPN Shams Charania, ki velja za najbolje obveščeni vir med sedmo silo, je poročal, da Jezerniki nastopa slovenskega zvezdnika ne pričakujejo niti v drugi rundi končnice, kjer čaka Oklahoma. Na drugi strani pa fizioterapevt dr. Jesse Morse na omrežju X zagotavlja, da zdravljenje Dončića poteka po načrtih in da ga še dober teden loči od vrnitve na parket, v idealnem scenariju bi lahko bil nared že za drugo tekmo serije z aktualnimi prvaki lige NBA.

Prihodnji dnevi bodo pokazali, kdo ima prav, ko bo Dončić začel z vadbo z žogo brez omejitev, bo bolj znana časovnica vrnitve na košarkarska igrišča. Za igro pa je že nared Austin Reaves, ki bo okrepil vrste moštva iz Kalifornije in prinesel tudi spodbudo za samozavest, ki jo nedvomno potrebujejo.

Čudežna vrnitev Embiida

Še pred tednom dni se je Joel Embiid zdel izgubljen vsaj za prvi krog končnice z Bostonom, potem ko je zdravljenje po operaciji slepiča trajalo dlje od pričakovanj. Nato pa je center Philadelphie že na četrti tekmi presenetil, ko je stopil na parket, na peti pa eksplodiral s 33 točkami in pomagal Philadelphii k zmagi, po kateri zaostajajo le še z 2:3. »Še vedno sem prepričan, da me mož na moža v tej ligi ne more ustaviti nihče, počutil sem se dobro in to sem tudi izkoristil. Najti moramo pravo ravnovesje, zagotovo še ne želimo domov, zato bomo tudi v prihodnje dali od sebe vse,« je center odločen, da zagreni končnico Bostonu in serijo znova naredi zanimivo.