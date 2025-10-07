Kdo sploh lahko ustavi fenomenalnega Pogačarja? (VIDEO)

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec enodnevne dirke po treh dolinah Vareseja. Preizkušnjo od Busto Arsizia do Vareseja (200,3 km) je dobil drugič v karieri (2022), prvič po samostojnem napadu. Na dirki so nastopili še štirje Slovenci, med drugimi tudi Primož Roglič, ki pa ga ni bilo v ospredju.

Pogačar na današnji razgibani trasi s slabimi 3400 višinskimi metri ni dirkal preveč napadalno, z močno ekipo emiratov, v kateri je bil tudi njegov rojak in zvesti pomočnik Domen Novak, je večino časa le nadzoroval položaj v glavnini in pazil na morebitne nevarnejše ubežnike.

Dirka je oživela v zadnji tretjini, ko so se napadi vrstili eden za drugim. Številni so poskusili presenetiti najboljšo ekipo sezone, a jim to ni uspelo. Ko pa sta pospešila Pogačar in predvsem njegov mehiški ekipni kolega Isaac del Toro, ki je napravil selekcijo, pa so ritmu lahko sledili le redki.

Pogačar je iz manjše skupine v ospredju pobegnil okoli 22 km pred ciljem, prednost pa je hitro povečal. V prvi zasledovalni skupini z del Torom in Britancem Tomom Pidcockom (Q36,5) se je znašel tudi Roglič, a je bila razlika okoli 15 km pred ciljem že tričetrt minute in posledično prevelika. Nato sta se manjša in večja zasledovalna skupina združili.

Sedemindvajsetletni slovenski as je zanesljivo zdržal do konca in zabeležil že 19. zmago v sezoni, 20. pa bo lovil na zadnjem spomeniku sezone po Lombardiji v soboto. Skupno je Pogačar zdaj pri 107 zmagah v karieri in 22 na italijanskih tleh.

Drugo mesto je po sprintu okoli 30 kolesarjev z zaostankom 45 sekund osvojil Danec Albert Philipsen (Lidl-Trek), tretji pa je bil Francoz Julian Alaphilippe.