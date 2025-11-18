Kekova četa v Stockholmu lovi zgodovino

NOGOMET

Danes ob 20.45 zadnja tekma kvalifikacij za SP v nogometu. Naša reprezentanca bo v Stockholmu poskusila izboljšati vtis po bledi soboti.

Slovenska nogometna reprezentanca je na zadnji postaji kvalifikacij za mundial 2026. Žal brez možnosti, da bi se po 16 letih spet vrnila na prvenstvo najboljših moštev na svetu. Do konca jih je zapravila v domačih Stožicah s sobotnim porazom z 0:2 proti izbrani vrsti Kosova. In četudi drevi v znani švedski nacionalni nogometni areni na obrobju Stockholma ne bo več lova za dodatnimi kvalifikacijami niti pri gostiteljih niti pri izbrancih Matjaža Keka, je adrenalin le drugačen kot na kakšni prijateljski tekmi. Švedska izbrana vrsta doma ne pozna vdaje, ponaša se z veličastno športno tradicijo, ...