  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
REZERVISTI POKAZALI, DA VELJA NANJE RAČUNATI

Kljub počitku Dončića in Reavesa nova zmaga za Lakers

DeAndre Ayton v Kaliforniji kaže obrise velikega talenta.
Deandre Ayton se je dobro znašel pri Jezernikih. FOTO: Kirby Lee/Reuters

Deandre Ayton se je dobro znašel pri Jezernikih. FOTO: Kirby Lee/Reuters

Luka Dončić je zaradi težav z nogo izpustil že četrto tekmo. FOTO: Reuters

Luka Dončić je zaradi težav z nogo izpustil že četrto tekmo. FOTO: Reuters

J. J. Redick dobro vodi Jezernike v novi sezoni. FOTO: Jonathan Hui/Reuters

J. J. Redick dobro vodi Jezernike v novi sezoni. FOTO: Jonathan Hui/Reuters

Nick Smith se je izkazal tudi v obrambi. FOTO: William Liang/Reuters

Nick Smith se je izkazal tudi v obrambi. FOTO: William Liang/Reuters

Deandre Ayton se je dobro znašel pri Jezernikih. FOTO: Kirby Lee/Reuters
Luka Dončić je zaradi težav z nogo izpustil že četrto tekmo. FOTO: Reuters
J. J. Redick dobro vodi Jezernike v novi sezoni. FOTO: Jonathan Hui/Reuters
Nick Smith se je izkazal tudi v obrambi. FOTO: William Liang/Reuters
Nejc Grilc
 5. 11. 2025 | 08:21
3:55
A+A-

Ko se v moštvo naseli pozitivni duh, stvari stečejo kot po maslu, po drugi strani se je iz negativne spirale težko izviti brez potresnega sunka, ki na novo začrta vloge. Oboje v zadnjih mesecih na primeru Celja in Olimpije spremljamo v slovenskem nogometu, v ligi NBA podobno velja za Los Angeles Lakers, ki jadrajo na krilih optimizma.

Tudi brez Luke Dončića, Austina Reavesa in LeBrona Jamesa so proti Portlandu našli pot do zmage (123:115) in prebudili velikana pod košem, ki Jezernike lahko povzdigne med košarkarsko elito.

Luka Dončić je zaradi težav z nogo izpustil že četrto tekmo. FOTO: Reuters
Luka Dončić je zaradi težav z nogo izpustil že četrto tekmo. FOTO: Reuters

Brez glavnih zvezdnikov, ki skupaj zaslužijo 57 odstotkov plače celotnega moštva (112 od 196 mio $), v tuji dvorani in z manj kot 24 urami premora po zmagi nad Miamijem ne bi bilo presenečenje, če bi Los Angeles Lakers v Portland prispeli z belo zastavo. V miselnosti ultra tekmovalnega trenerja J. J. Redicka poraz ne pride v poštev, zato je poiskal drugačno rešitev.

DeAndre Ayton je v svoji osmi sezoni v ligi NBA še vedno uganka. Talenta 213 cm visokemu 27-letniku z za centra »mehko roko« in dobrim občutkom za prostor ne oporeka nihče, pa vendar v ligi ne najde svojega mesta. Očitajo mu premalo odločnosti in želje po zmagovanju, čeprav se v zasebnem življenju izogiba incidentom in je tudi v slačilnici dober soigralec, so se prvemu izboru Dončićevega nabora rade volje odpovedali najprej v Phoenixu in nato še v Portlandu. V Kaliforniji je Rob Pelinka v njem prepoznal priložnost, da za delček cene dobi zvezdnika pod košem, če le v njem znova zaneti iskro, nazadnje videno ob Phoenixovem pohodu v finale leta 2021.

Kot Alen Omić pod košem

»Odločila je naša miselnost, v tej ligi si lahko uspešen le, če verjameš v zmago vsakič, ko stopiš na parket,« je igralce pohvalil Redick in se priklonil Aytonu za raznovrstno predstavo v napadu: »Potrebovali smo dobre mete, nekako smo žogo morali spraviti skozi obroč in DeAndreju je to odlično uspevalo.«

J. J. Redick dobro vodi Jezernike v novi sezoni. FOTO: Jonathan Hui/Reuters
J. J. Redick dobro vodi Jezernike v novi sezoni. FOTO: Jonathan Hui/Reuters

Velika večina centrov za uspešno igro potrebuje dovolj žog v napadu, da zgradijo samozavest in bolj energično zaigrajo tudi v obrambi. Za lažje privajanje Aytona na novo okolje bo ključen Dončić, ki raje igra s hitrimi in atletskimi centri, Ayton pa je najbolj učinkovit, ko žogo sprejme s hrbtom proti košu. Podobno velja za Alena Omića, ki je na začetku reprezentančnega poletja še iskal skupni jezik s prvim zvezdnikom, ob nesrečnem porazu z Nemčijo pa je že bil med najboljšimi Slovenci na parketu.

»Popolna tekma« Smitha

Ob Aytonu je bil junak večera tudi Nick Smith, namesto drobtinic je tokrat dobil velik kos igralne pogače in ga zgrabil z obema rokama. »Vem, kako težko je za igralce s klopi, ko se čez noč znajdejo v novi vlogi. V drugem polčasu smo potrebovali Nickove strelske sposobnosti, bil je odličen, odigral je popolno tekmo,« je bil nad igro 21-letnika, ki je s 25 točkami in 5 zadetimi trojkami prikazal predstavo kariere, navdušen Redick.

Nick Smith se je izkazal tudi v obrambi. FOTO: William Liang/Reuters
Nick Smith se je izkazal tudi v obrambi. FOTO: William Liang/Reuters

Zmaga v Portlandu ni bila največji dosežek večera, Lakers so dobili zvrhano mero samozavesti za igralce iz druge vrste, ki bodo v nadaljevanju leta še morali odigrati svojo vlogo. Ko bo naslednjič čas, da Smith odvrže markirko, Ayton zagospodari v raketi ali Rui Hachimura napolni koš tekmecev, bo vsem lažje. Prvič že jutri, ko se Luka in Austin zjutraj (4.00) vrneta na parket za dvoboj z velikim Victorjem Wembanyamo. Igralci postanejo zares veliki, ko vse okrog sebe naredijo boljše in zgradijo šampionsko moštvo. Po desetini rednega dela počasi postaja jasno, da so Lakers na pravi poti.

112 milijonov dolarjev bodo v tej sezoni zaslužili James, Dončić in Reaves, Lakers pa so zmagali brez vseh treh.

Več iz teme

košarkaNBALiga NBADeAndre AytonLuka DončićLos Angeles LakersPortland Trail BlazersLA LakersLeBron James
ZADNJE NOVICE
10:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREPLAH

Na novomeškem tožilstvu prejeli grožnjo z bombo?!

Stavbo naj bi že evakuirali.
5. 11. 2025 | 10:11
10:10
Bulvar  |  Glasba in film
AMERIŠKE METALCORE LEGENDE

Velikani sodobnega metalcora v Cvetki

Ameriški As I Lay Dying so na turneji ob 20. obletnici albuma Shadows Are Security. Skupina po kontroverznem premoru od leta 2018 spet deluje in izdaja plošč.e
5. 11. 2025 | 10:10
09:53
Novice  |  Svet
ZGODOVINSKE VOLITVE

New York dobil prvega muslimanskega župana, v Levici »navdušeni in delajo zapiske«

Zmaga je šla prepričljivo v roke demokratičnemu socialistu Zohranu Mamdaniju.
5. 11. 2025 | 09:53
09:43
Novice  |  Slovenija
15. SADJARSKI POSVET

Letina jabolk bo za pozabo, pridelovalci pozivajo k nakupu lokalnega sadja

Slovenski pridelek bo letos skoraj pol manjši.
Oste Bakal5. 11. 2025 | 09:43
09:29
Lifestyle  |  Polet
MINIMALIZEM

Presenetljivo malo vadbe potrebujete za vidne rezultate. Koliko?

Telo se spremeni že z eno uro vadbe na teden – res!
Miroslav Cvjetičanin5. 11. 2025 | 09:29
09:10
Bulvar  |  Tuji trači
IZDALJ JE AVTOBIOGRAFIJO

Igralska legenda Anthony Hopkins tudi o hudiču v sebi

Oskarjevec Anthony Hopkins je izdal avtobiografijo. Nekateri so navdušeni, drugi pogrešajo več odkritosti.
5. 11. 2025 | 09:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Še nekaj dni za srečanje z zvezdami

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki