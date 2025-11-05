Kljub počitku Dončića in Reavesa nova zmaga za Lakers

Ko se v moštvo naseli pozitivni duh, stvari stečejo kot po maslu, po drugi strani se je iz negativne spirale težko izviti brez potresnega sunka, ki na novo začrta vloge. Oboje v zadnjih mesecih na primeru Celja in Olimpije spremljamo v slovenskem nogometu, v ligi NBA podobno velja za Los Angeles Lakers, ki jadrajo na krilih optimizma.

Tudi brez Luke Dončića, Austina Reavesa in LeBrona Jamesa so proti Portlandu našli pot do zmage (123:115) in prebudili velikana pod košem, ki Jezernike lahko povzdigne med košarkarsko elito.

Luka Dončić je zaradi težav z nogo izpustil že četrto tekmo. FOTO: Reuters

Brez glavnih zvezdnikov, ki skupaj zaslužijo 57 odstotkov plače celotnega moštva (112 od 196 mio $), v tuji dvorani in z manj kot 24 urami premora po zmagi nad Miamijem ne bi bilo presenečenje, če bi Los Angeles Lakers v Portland prispeli z belo zastavo. V miselnosti ultra tekmovalnega trenerja J. J. Redicka poraz ne pride v poštev, zato je poiskal drugačno rešitev.

DeAndre Ayton je v svoji osmi sezoni v ligi NBA še vedno uganka. Talenta 213 cm visokemu 27-letniku z za centra »mehko roko« in dobrim občutkom za prostor ne oporeka nihče, pa vendar v ligi ne najde svojega mesta. Očitajo mu premalo odločnosti in želje po zmagovanju, čeprav se v zasebnem življenju izogiba incidentom in je tudi v slačilnici dober soigralec, so se prvemu izboru Dončićevega nabora rade volje odpovedali najprej v Phoenixu in nato še v Portlandu. V Kaliforniji je Rob Pelinka v njem prepoznal priložnost, da za delček cene dobi zvezdnika pod košem, če le v njem znova zaneti iskro, nazadnje videno ob Phoenixovem pohodu v finale leta 2021.

Kot Alen Omić pod košem

»Odločila je naša miselnost, v tej ligi si lahko uspešen le, če verjameš v zmago vsakič, ko stopiš na parket,« je igralce pohvalil Redick in se priklonil Aytonu za raznovrstno predstavo v napadu: »Potrebovali smo dobre mete, nekako smo žogo morali spraviti skozi obroč in DeAndreju je to odlično uspevalo.«

J. J. Redick dobro vodi Jezernike v novi sezoni. FOTO: Jonathan Hui/Reuters

Velika večina centrov za uspešno igro potrebuje dovolj žog v napadu, da zgradijo samozavest in bolj energično zaigrajo tudi v obrambi. Za lažje privajanje Aytona na novo okolje bo ključen Dončić, ki raje igra s hitrimi in atletskimi centri, Ayton pa je najbolj učinkovit, ko žogo sprejme s hrbtom proti košu. Podobno velja za Alena Omića, ki je na začetku reprezentančnega poletja še iskal skupni jezik s prvim zvezdnikom, ob nesrečnem porazu z Nemčijo pa je že bil med najboljšimi Slovenci na parketu.

»Popolna tekma« Smitha

Ob Aytonu je bil junak večera tudi Nick Smith, namesto drobtinic je tokrat dobil velik kos igralne pogače in ga zgrabil z obema rokama. »Vem, kako težko je za igralce s klopi, ko se čez noč znajdejo v novi vlogi. V drugem polčasu smo potrebovali Nickove strelske sposobnosti, bil je odličen, odigral je popolno tekmo,« je bil nad igro 21-letnika, ki je s 25 točkami in 5 zadetimi trojkami prikazal predstavo kariere, navdušen Redick.

Nick Smith se je izkazal tudi v obrambi. FOTO: William Liang/Reuters

Zmaga v Portlandu ni bila največji dosežek večera, Lakers so dobili zvrhano mero samozavesti za igralce iz druge vrste, ki bodo v nadaljevanju leta še morali odigrati svojo vlogo. Ko bo naslednjič čas, da Smith odvrže markirko, Ayton zagospodari v raketi ali Rui Hachimura napolni koš tekmecev, bo vsem lažje. Prvič že jutri, ko se Luka in Austin zjutraj (4.00) vrneta na parket za dvoboj z velikim Victorjem Wembanyamo. Igralci postanejo zares veliki, ko vse okrog sebe naredijo boljše in zgradijo šampionsko moštvo. Po desetini rednega dela počasi postaja jasno, da so Lakers na pravi poti.