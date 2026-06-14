  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NBA

Knicksi so prvaki lige NBA: Spursi znova so zapravili veliko prednost

New York Knicks do prvega naslova v NBA po 53 letih
FOTO: Gregory Shamus Getty Images Via Afp
FOTO: Gregory Shamus Getty Images Via Afp
STA, S. U.
 14. 6. 2026 | 07:35
2:21
A+A-

Košarkarji New York Knicks so prvaki severnoameriške lige NBA, potem ko so na peti tekmi v San Antoniu ugnali tamkajšnje Spurs s 94:90. S kar 45 točkami se je izkazal Jalen Brunson, ki je prejel tudi naziv najkoristnejšega igralca finala. Kratkohlačniki iz New Yorka so na tretji naslov v NBA čakali kar 53 let.

Newyorčani so edina naslova pred tem osvojili v letih 1970 in 1973, kar šestkrat pa so v finalu izgubili, nazadnje leta 1999. Dolgega čakanja ene najbolj vplivnih franšiz v svetu športa pa je zdaj konec. Knicks so že na četrti tekmi v domačem Madison Square Gardnu pripravili epski preobrat in nadoknadili 29 točk razlike ob tesni zmagi in odločilnem košu OG Anunobyja, tudi na peti tekmi v San Antoniu pa so večino dvoboja zaostajali, med drugim za 16 točk v drugi četrtini ter za deset na začetku zadnje četrtine.

Toda kratkohlačniki so se lahko zanesli na Brunsona, ki je postavil rekord franšize po doseženih točkah na tekmi finala, s čimer je izboljšal znamko Willisa Reeda. Ta je na tretji tekmi finala leta 1970 dosegel 38 točk proti Los Angeles Lakers. Tudi takrat so Knicks finale dobili.

Brunson je na peti tekmi zadel 14 od 27 metov iz igre, od tega štiri od sedmih za tri točke. S črte prostih metov pa je zadel 13-krat iz 15 poskusov. Ob njem je Josh Hart 13 točkam dodal 11 skokov, Mikal Bridges pa je dosegel 14 točk ob 50-odstotnem metu iz igre. Za San Antonio je Victor Wembanyama dosegel 19 točk, 14 skokov in pet blokad, Dylan Harper pa je dodal 25 točk s klopi.

Edini slovenski predstavnik v NBA, Luka Dončić, to končnico ni igral zaradi poškodbe stegenske mišice. Njegovi Los Angeles Lakers so v konferenčnem polfinalu izpadli proti lanskim prvakom Oklahoma City Thunder. Te je nato v konferenčnem finalu izločil prav San Antonio.

 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
08:00
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Poletna potica z meto in rozinami: recept, ki vas bo navdušil

Limona, meta in v rumu namočene rozine ustvarijo potico, ki je lahkotnejša, sveža in povsem drugačna. Kot nalašč za vroče dni.
Mateja Delakorda14. 6. 2026 | 08:00
07:35
Šport  |  Tekme
NBA

Knicksi so prvaki lige NBA: Spursi znova so zapravili veliko prednost

New York Knicks do prvega naslova v NBA po 53 letih
14. 6. 2026 | 07:35
07:25
Bulvar  |  Domači trači
MAGISTRICA

Matej Lahovnik ponosno delil družinski trenutek: Ni lepšega občutka, kot videti, da otroci presežejo svoje starše (FOTO)

Objavo nekdanjega poslanca in dvakratnega ministra za gospodarstvo so številni spletni komentatorji pospremili s čestitkami.
14. 6. 2026 | 07:25
07:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZA

BMW trčil v skupino šolarjev na kolesih: umrli trije osnovnošolci in en odrasel (FOTO)

Nizozemska žaluje zaradi nesreče.
14. 6. 2026 | 07:05
06:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
LEGENDA

Janja Garnbret: »Ta smer je preizkusila mojo potrpežljivost« (Suzy)

Obstajajo ljudje, ki premikajo mejnike. In posamezniki, zaradi katerih je treba te mejnike narisati na novo. Mednje nedvomno sodi nepremagljiva Korošica.
14. 6. 2026 | 06:25
06:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

3 števila v datumu rojstva privlačijo denar kot magnet: numerologija razkriva skrivnost uspeha

Numerologija številom pripisuje poseben pomen, med njimi pa izstopajo 3, 6 in 8, za katera velja prepričanje, da privlačijo ljubezen, srečo in finančni uspeh.
14. 6. 2026 | 06:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija na razpotju: to postaja eno ključnih vprašanj tega desetletja

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Tudi vedno več Slovenk se sooča s to težavo

Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RECEPTI

Poletne ideje brez kompliciranja

Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
10. 6. 2026 | 13:50
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija na razpotju: to postaja eno ključnih vprašanj tega desetletja

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Tudi vedno več Slovenk se sooča s to težavo

Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RECEPTI

Poletne ideje brez kompliciranja

Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
10. 6. 2026 | 13:50
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Dogajanje v Kopru letos še bolj pestro

V času, ko svet zaznamujejo napetosti, družbena polarizacija in vse večja osamljenost posameznika, Gledališče Koper v sezono vstopa z jasnim sporočilom:
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:22
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Iščete idejo za petkov večer? Našli smo nekaj za vas

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Vprašanje, ki spreminja slovenski turizem

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Spoznajte prve znake bolezni, ki vam lahko zagreni življenje

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
11. 6. 2026 | 08:00
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Ljubljančanka, ki navdihuje s posebno zgodbo

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SPREMEMBA

Kako je gospa Hilda po dolgoletni agoniji našla nov smisel

Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
Promo Slovenske novice12. 6. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Izberi poklic, ne stereotip

Namesto gimnazije izbrala traktor in motorko (video)

Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
10. 6. 2026 | 09:10
Photo
Novice  |  Slovenija
POČITNIŠKA MALHA

Tisoči se odpravljajo na dopust, ne spreglejte pomembnih stvari

Poletni meseci so za voznike in vozila najbolj naporni. Vročina, zastoji, utrujenost, polno obremenjeni avtomobili in dolge avtocestne etape lahko povzročijo tudi okvare. Strokovnjaki opozarjajo, da se varna in udobna pot začne že nekaj dni pred odhodom.
8. 6. 2026 | 09:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZASE

Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
SKRB ZA VARNOST

Veste, koliko bi bilo dovolj?

Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 10:00
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
11. 6. 2026 | 07:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAKLADI SLOVENIJE

Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
Promo Slovenske novice9. 6. 2026 | 11:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki