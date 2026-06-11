Ko sije sonce, dežujejo prijave na maraton Franja

Pred nami je malodane edini konec tedna, ko na slovenskih cestah gospodarijo kolesarji. Na sporedu je jubilejni, že 45. maraton Franja, s katerim bo pedala spet zavrtelo več kot 6000 udeležencev iz 35 držav. Direktor Gorazd Penko in njegova ekipa urejajo še zadnje podrobnosti, kot vedno pa kolesarje opozarjajo na previdnost na kar sedmih Franjinih trasah.

Spored Franje, ki so mu lani dodali novi zmajev gorskokolesarski izziv, je že utečen. V primerjavi z minulimi leti bodo le uro pozneje kot doslej (ob 17.00) startali prvi tekmovalci v vožnji na čas na relaciji BTC–Domžale–BTC. Kasnejši začetek in krajšo zaporo cest so si zaželeli na direkciji za ceste. Da bi jim ustregli, so iz sporeda črtali dirki za mladinke in mladince. »Čeprav ne bo mladink in mladincev, imamo v vožnji na čas 233 prijavljenih. To nas je spravilo v zagato. Da bo prvi start na sporedu ob 17. uri in zadnji ob 20.56, smo morali startni interval pri ženskah in starejših moških kategorijah skrajšati na 30 sekund,« je Penko izpostavil eno od zadnjih težav, ki jo je moral rešiti pred svojo 25. Franjo v vlogi direktorja.

Idejni oče maratona Franja Tone Fornezzi - Tof in direktor Gorazd Penko FOTO: Leon Vidic

Če je bilo pred dobrim tednom na vse dogodke 45. Maratona Franja BTC City skupaj prijavljenih okoli 4500, je danes ta številka že presegla 5500. »Na gorskokolesarski izziv je prijavljenih več trojk kot lani, kar je pozitivno, sicer pa zadnje dni dežujejo prijave. Očitno veliko ljudi počaka na zanesljivo vremensko napoved. To potrjuje, da morajo biti prijave odprte čim dlje. Če bi poslušal nasvete, naj zaradi optimizacije stroškov prijave zapremo januarja, bi bili najbrž v šoku, ker bi imeli najbrž največ 1000 prijavljenih na posamično prireditev,« je razmišljal Penko.

Največji je družinski maraton

FOTO: S. N.

Ta čas jih je največ (več kot 1700) prijavljenih na mali maraton, a najbolj množična bo spet udeležba na družinsko-šolskem maratonu. Ta omogoča prijave v zadnjem trenutku in lani se je družinskega dogodka udeležilo skoraj 2700 kolesarjev vseh starosti, vse skupaj pa jih je pedala vrtelo 6540. Letošnja številka bo, kot kaže, podobna, ob tem pa Franja ohranja mednarodno noto. Še posebej v vožnji na čas, na kateri bo več kot polovica kolesarjev iz tujine.

Vrhunec tridnevnega dogajanja bosta nedeljska mali in veliki maraton, ki sta najbolj dirkaško naravnana. Zato na njunih trasah previdnost ne bo odveč, še posebej na odsekih, kjer potekajo dela. »Vse gre po načrtih, bi pa udeležence velikega maratona opozoril na makadamski odsek na prvi serpentini spusta s Kladij. Na malem maratonu imamo delovišče pri Gorenji vasi. Udeležencem obeh ni treba skrbeti za makadam med Povodjem in Gameljnami, saj so ga pri Mestni občini Ljubljana vrhunsko uredili,« je izpostavil Penko.

Zadnja je ureditev prometa v zaključku v Ljubljani. Kolesarji bodo s Kranjčeve ulice v krožišče zapeljali v nasprotni smeri vožnje, nadaljevali na nasprotnem voznem pasu in tako nadaljevali tudi čez krožišče Žale. »Postavili bomo lijake in kolesarje pravočasno usmerili, zato tu ne pričakujem težav,« je sklenil Penko.