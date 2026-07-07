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Kolesar, ki je prebolel raka, je novi nosilec rumene majice (FOTO)

Torstein Traeen (Uno-X Mobility) je iz rumenega slekel Tadeja Pogačarja. Pedersenu 4. etapa.
Športni svet ima novo spektakularno zgodbo. FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

Športni svet ima novo spektakularno zgodbo. FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

Pogačar je začasno ostal brez rumene majice. FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters

Pogačar je začasno ostal brez rumene majice. FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters

Mads Pedersen je ciljnem sprintu zlahka ugnal devet ubežnikov. FOTO: Jeff Pachoud Afp

Mads Pedersen je ciljnem sprintu zlahka ugnal devet ubežnikov. FOTO: Jeff Pachoud Afp

Trasa 4. etape 113. Toura.FOTO: Infografika Delo

Trasa 4. etape 113. Toura.FOTO: Infografika Delo

Športni svet ima novo spektakularno zgodbo. FOTO: Stephanie Lecocq Reuters
Pogačar je začasno ostal brez rumene majice. FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters
Mads Pedersen je ciljnem sprintu zlahka ugnal devet ubežnikov. FOTO: Jeff Pachoud Afp
Trasa 4. etape 113. Toura.FOTO: Infografika Delo
STA, M. U.
 7. 7. 2026 | 18:16
 7. 7. 2026 | 18:21
3:26
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Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je v četrti etapi dirke po Franciji predal rumeno majico vodilnega. Po novem jo bo po uspešnem begu na trasi med Carcassonnom in Foixom nosil Norvežan Torstein Traeen. Etapo je dobil Danec Mads Pedersen, del bega pa je bil Slovenec Jan Tratnik.

Prvič na letošnji dirki po Franciji je etapa pripadla begu, v katerem je imel, potem ko je preživel vse zahtevnejše klance, v sprintu največ moči Pedersen, tudi sicer največje ime med prvotno skupino 34 ubežnikov.

Za 61. zmago v karieri, 12. v etapah tritedenskih dirk in od tega tretjo na francoski pentlji, je ugnal drugouvrščenega ekipnega kolega iz ZDA Quinna Simmonsa in tretjega Španca Raula Garcio Pierno (Movistar).

Tratnik je po aktivni vožnji v begu popustil okoli 40 km pred ciljem in zasedel 26. mesto s slabimi osmimi minutami zaostanka za zmagovalcem.

Med kandidati za skupno zmago kljub razgibani etapi z okoli 2700 višinskimi metri, ni prišlo do sprememb. Pogačar je z ekipo namenoma predal rumeno majico vodilnega, saj med ubežniki ni bilo posebej nevarnih kolesarjev. S tem se je vsaj za nekaj časa izognil številnim medijskim in drugim obveznostim pred in po etapah.

Leta 2022 je nenavaden izid dopinške kontrole, za katerega se je pozneje izkazalo, da ni šlo za prekršek, temveč za resno zdravstveno težavo, pripeljal do odkritja raka na modih. To je bil trenutek, ki bi mu lahko spremenil življenje in zlahka končal njegovo kariero. Namesto tega je postal dokaz njegove neupogljivosti. Po uspešni operaciji in odločni vrnitvi na treninge je Torstein Træen že po nekaj mesecih znova dirkal ter si hitro povrnil mesto med najbolj cenjenimi hribolazci v karavani.

Ciljno črto je slovenski as v glavnini skupaj z ostalimi favoriti prečkal 13 minut za zmagovalcem.

To pomeni, da je Pogačar zdrsnil na četrto mesto v seštevku, za vodilnim Traeenom (Uno-X Mobility) pa zaostaja 7:53 minute. Drugo mesto je zdaj prevzel Američan Sean Quinn (EF Education-EasyPost) z zaostankom 28 sekund, tretji pa je Čeh Mathias Vacek (Lidl-Trek), ki zaostaja 3:50 minute.

Ob vznožju Pirenejev se je na trasi proti Foixu (181,9 km) hitreje kot dan prej vzpostavil beg številnih kolesarjev. Na čelu je bilo največ 34 tekmovalcev, med njimi pa je bil zelo aktiven tudi Tratnik (Red Bull-BORA-hansgorhe).

Izkušeni Idrijčan je okoli 83 km pred koncem napadel iz vodilne skupine, kasneje pa sta se mu pridružila še dva kolesarja. Vse tri je skupina zasledovalcev ujela dobrih 40 km pred ciljem, hitro pa je Tratnik popustil, potem ko je po napadu porabil največ moči ob narekovanju ritma.

Najbolj aktivni v begu so bili tekmovalci, ki so se borili za rumeno majico in ekipa Lidla, zbrana okoli Pedersena. Ta je imel nato na čelu še dva pomočnika, Vacka in Simmonsa, s čimer je nadzoroval položaj pred morebitnim sprintom v Foixu.

Tega je Pedersen zanesljivo dobil in se tako oddolžil za vso opravljeno delo obeh ekipnih kolegov po številnih napadih obeh kolesarjev Movistarja.

V sredo bo na sporedu ravninska etapa od Lannemezana do Pauja (158,3 km).

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