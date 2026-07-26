Drama v zadnji etapi Toura, Pogačar pa je ponovno skupni zmagovalec! (FOTO in VIDEO)

Tadeju Pogačarju je uspelo! Na današnji zadnji etapi dirke po Franciji je ubranil prvo mesto v skupnem seštevku in je še petič skupni zmagovalec te dirke. Etapa je bila sicer zelo napeta, v igri za zmago pa je bil tudi Pogačar, a mu je v zadnjem kilometru zmanjkalo nekaj moči. V zaključnem sprintu je bil najboljši Mathieu van der Poel. Današnja etapa je bila po odločitvi organizatorjev skrajšana s 133 na 89 km in je potekala po Elizejskih poljanah in na tlakovanem klancu Montmartre.

Zaključni sprint je dobil Mathieu Van Der Poel. FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters

Pogačar je bil tudi zadnji dan zelo dejaven, dvakrat je napadel na Montmartre, po tretjem prečkanju tlakovanega klanca pa sta bila v bitki s časom skupaj z van der Poelom. Z Nizozemcem sta prišla sama celo do zadnje ravnine, nato pa je Slovencu zmanjkalo moči, van der Poel pa je za las zdržal do cilja in slavil veliko zmago tik pred glavnino, ki je v zadnjem delu etape lovila njega in Pogačarja. Matej Mohorič je osvojil šesto mesto.

Pet etapnih zmag Pogačarja, a lahko bi jih bilo še več

Pogačar je bil ves Tour prevladujoča sila v karavani, do odločilne prednosti pa je prišel že v šesti etapi, ko je najbližjega tekmeca, tedaj še Danca Jonasa Vingegaarda, ki je kasneje odstopil, ugnal za kar 2:38 minute. Pet etapnih zmag, ena je bila tudi z rekordnim vzponom na kultni Alpe d'Huez, ne kaže realne slike, saj se je 27-letnik v več etapah prelevil v pomočnika in mentorja Isaacu del Toru. Mehičanu je pomagal do končnega tretjega mesta v skupni razvrstitvi. Na koncu je že vrsto let najboljši kolesar na svetu dirko po Franciji po nevtralizaciji časov v zadnji etapi končal s prednostjo 6:26 minute pred Belgijcem Remcom Evenepoelom, medtem ko je del Toro zaostal 9:42 minute.

Zadnjo etapo je spremljajo ogromno navijačev. FOTO: Geoffroy Van Der Hasselt Afp

V ostalih razvrstitvah je Pogačarjev ekipni kolega del Toro osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja. V razvrstitvi za zeleno majico je slavil Danec Mads Pedersen (Lidl-Trek), pikčasto majico je osvojil Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), najboljša ekipa pa je Lidl-Trek.

Izenačil se je na večni lestvici

Pogačar se je s peto zmago na vrhu večne lestvice izenačil s Francozoma Jacquesom Anquetilom in Bernardom Hinaultom ter Belgijcem Eddyjem Merckxom in Špancem Miguelom Indurainom. Prav slednji je bil zadnji, ki je dobil pet Tourov, zadnjega leta 1995.

Jan Tratnik in Mohorič nista tekmovala za skupni seštevek. Večino časa sta bila v službi svojih kapetanov, predvsem Mohorič pa je imel v razgibanih etapah proste roke za kakšen beg. Najvišje je posegel prav v zadnji etapi. Naslednja tritedenska preizkušnja po Španiji se bo začela čez slabe štiri tedne v Monaku. Priprta vrata za nastop na španski pentlji je pustil tudi Pogačar, a so iz ekipe dejali, da se bodo glede nastopa na Vuelti odločili v dneh po koncu Toura.