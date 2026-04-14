Kolesarska dirka po Sloveniji letos tudi na Vršič

Organizatorji dirke po Sloveniji so danes na novinarski konferenci predstavili traso 32. izvedbe, na kateri se bodo kolesarji znova merili v želenem terminu med 17. in 21. junijem. Skupaj 800,6 km dolga preizkušnja se bo začela v Velenju in končala v Novem mestu. Kraljevska sobotna etapa se bo z vzponom na Vršič končala v Kranjski Gori.

Potem ko je lanska, 31. izdaja slovenske pentlje, po odločitvi Mednarodne kolesarske zveze Uci padla v termin le nekaj dni po koncu dirke po Italiji, se letos vrača v želeni termin dva tedna pred začetkom Toura.

Razporeditev dirk tako tudi slovenskim organizatorjem v boju za zeleno majico najboljšega omogoča, da privabijo predvsem nekatere kolesarje, ki so sredi priprav na dirko po Franciji. Končni seznam nastopajočih bo kot vselej znan nekaj dni pred dirko.

FOTO: Blaž Samec

Prva etapa petdnevne slovenske dirke se bo začela ob Velenjskem jezeru in po predvidenem scenariju končala vsaj s sprintom večje skupine ali glavnine po dveh krogih v Rogaški Slatini. Druga etapa se bo prvič začela v Radljah ob Dravi in se prek Maribora deloma po dravski kolesarski poti po vsej verjetnosti končala s sprintom glavnine v Ormožu.

Boj za skupno zmago bo potekal v zadnjih treh etapah. Tretja se bo začela v Mariboru in po razgibani trasi končala v Celju po vzponu na Celjsko kočo.

FOTO: Blaž Samec

Nato kot tradicionalno v soboto sledi kraljevska etapa

Ta se bo začela v Kranju in se podala proti Kranjski Gori, od tam pa sledi krog z obiskom Italije ter s prvim prečkanjem Vršiča (12,6 km/7,7 %) po 13 letih. Cilj bo po skoraj 4000 višinskih metrih v Kranjski Gori.

»Četrta etapa je že takšna, ki meni predstavlja veliko zadovoljstva in motivacije in lahko govorimo o boju za skupni seštevek. Vsi vemo, da je bila ena etapa vedno namenjena najboljšim v gorah. Vršič je zelo lep klanec, tudi kraji so zelo lepi in vesel sem, da bomo tako etapo odpeljali po Sloveniji,« je o kraljevski etapi na novinarski konferenci dejal lani najboljši mladi kolesar slovenske pentlje Jakob Omrzel. Dvajsetletnik sicer še ni potrdil nastopa na domači dirki.

Zadnja etapa bo še ponudila boj za skupno zmago, saj bo trasa v zadnjih 45 km prečkala Trebelno in Trško goro pred prihodom v Novo mesto. Tam bo cilj na glavnem trgu, po skupno 10.999 višinskih metrih pa bo okronan tudi zmagovalec 32. izdaje slovenske pentlje.

Organizatorji so danes razkrili, da bosta na dirki nastopili vsaj dve ekipi iz svetovne serije, to sta Bahrain-Victorious in Red Bull-BORA-hansgrohe, z dvema pa še potekajo pogajanja zaradi številnih poškodb. Na startu bodo tudi tri slovenske ekipe.

V zgodovini preizkušnje so po dvakrat od Slovencev slavili Tadej Pogačar, Primož Roglič, Jure Golčer in Mitja Mahorič, med tujimi kolesarji pa ima dve zmagi Italijan Diego Ulissi. Lani je bil najboljši Norvežan Anders Halland Johannessen.