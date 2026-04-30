KOLESARSTVO

Kolesarski as Tadej Pogačar zmagovalec tudi druge etape v Romandiji

Na današnji preizkušnji 79. izvedbe te dirke je hitro pobegnila četverica kolesarjev, ki si je privozila približno dve minuti in pol prednosti, a jo je imela glavnina ves čas pod nadzorom.
FOTO: Fabrice Coffrini Afp

 30. 4. 2026 | 19:08
Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec tudi druge etape kolesarske dirke po Romandiji. Član ekipe UAE Emirates, ki je dobil že sredino prvo etapo, je tokrat na 173 kilometrov dolgi razgibani preizkušnji med Ruejem in Vucherensom dobil ciljni sprint in se utrdil v skupnem vodstvu. Francoz Dorian Godon (Ineos Grenadiers) je bil drugi, Avstralec Finn Fisher-Black, sotekmovalec Primoža Rogliča pri ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe, pa tretji.

Na današnji preizkušnji 79. izvedbe te dirke je hitro pobegnila četverica kolesarjev, ki si je privozila približno dve minuti in pol prednosti, a jo je imela glavnina ves čas pod nadzorom. Ta je proti koncu tudi počasi začela manjšati zaostanek za ubežniki, med katerimi se je slabih devet km pred ciljem za napad odločil Šved Jakob Söderqvest (Lidl - Trek). Takrat je glavnina vozila približno pol minute zadaj, do konca pa je bil še en tri kilometre dolg vzpon (5,4%). Takrat se je tudi končal beg, začel pa se je boj za etapno zmago, v ospredju je bil aktiven tudi Pogačar.

Sledilo je kar nekaj poskusov napadov, tudi Nemca Floriana Lipowitza (Red Bull - BORA - hansgrohe), a je Pogačar nanje mirno odgovarjal, na koncu pa je odločil ciljni sprint. V tem pa je 27-letni svetovni prvak Pogačar precej zanesljivo opravil s tekmeci in vpisal 114. zmago v karieri. Z današnjimi bonusi ima Pogačar v skupnem seštevku zdaj 17 sekund prednosti pred Lipowitzem, danes 24., in 26 pred Francozom Lennyjem Martinezom (Bahrain Victorious), danes 21. Roglič je etapo končal z 2:07 minute zaostanka na 47. mestu, skupno pa je 22. (+2:49). Na dirki kot pomočnika nastopata tudi Jan Tratnik (Red Bull - BORA - hansgrohe) in Domen Novak (UAE Emirates), ki sta bila danes 78. in 79. s 6:13 minute zamude. V petek kolesarje čaka tretja etapa, v okolici Orbeja bodo prevozili 176,6 km z enim izrazitim klancem pred spustom proti cilju.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
21:23
Lifestyle  |  Astro
MATT FRASER

Slavni vedeževalec razkril znake, ki kažejo, da angel varuh skuša priti v stik z vami (VIDEO)

Vodilni ameriški vedeževalec in medij in zvezdnik televizijske serije predstavil domnevne načine delovanja angelov.
30. 4. 2026 | 21:23
21:00
Bulvar  |  Suzy
MODNI RADAR

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Ano Klašnja, Alenko Birk in Taro Zupančič.
30. 4. 2026 | 21:00
20:38
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GENOCID V AL FAŠIRJU

Novi pretresljivi dokazi o enem najhujših zločinov 21. stoletja: »Okoli mene je ležalo ogromno trupel«

Pričevanja preživelih, satelitski posnetki in preiskava Združenih narodov razkrivajo sistematične poboje, spolno nasilje in načrtno izstradanje civilistov.
Kaja Grozina30. 4. 2026 | 20:38
20:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NI NADOMESTEK, AMPAK DOPOLNILO

Samozadovoljujejo se tudi v srečnih zvezah

Obstaja pet glavnih razlogov; da je takšno početje rezervirano le za samske, je povsem mit.
30. 4. 2026 | 20:15
20:04
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
EDEN NAJPOMEMBNEJŠIH

V 89. letu umrl legendarni umetnik

Njegova dela, med njimi tista, prepletena s travmami nemške zgodovine, Heroji in slike s prsti, so danes v nekaterih najprestižnejših javnih zbirkah.
30. 4. 2026 | 20:04
19:47
Novice  |  Slovenija
ČAKAJO BURJO

Invazija meduz v Tržaškem zalivu! Ribiči čakajo na eno stvar

Ribiči zaradi invazije meduz že teden dni stojijo v pristanišču in v upanju čakajo na burjo.
30. 4. 2026 | 19:47

Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
