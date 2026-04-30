Kolesarski as Tadej Pogačar zmagovalec tudi druge etape v Romandiji

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec tudi druge etape kolesarske dirke po Romandiji. Član ekipe UAE Emirates, ki je dobil že sredino prvo etapo, je tokrat na 173 kilometrov dolgi razgibani preizkušnji med Ruejem in Vucherensom dobil ciljni sprint in se utrdil v skupnem vodstvu. Francoz Dorian Godon (Ineos Grenadiers) je bil drugi, Avstralec Finn Fisher-Black, sotekmovalec Primoža Rogliča pri ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe, pa tretji.

Na današnji preizkušnji 79. izvedbe te dirke je hitro pobegnila četverica kolesarjev, ki si je privozila približno dve minuti in pol prednosti, a jo je imela glavnina ves čas pod nadzorom. Ta je proti koncu tudi počasi začela manjšati zaostanek za ubežniki, med katerimi se je slabih devet km pred ciljem za napad odločil Šved Jakob Söderqvest (Lidl - Trek). Takrat je glavnina vozila približno pol minute zadaj, do konca pa je bil še en tri kilometre dolg vzpon (5,4%). Takrat se je tudi končal beg, začel pa se je boj za etapno zmago, v ospredju je bil aktiven tudi Pogačar.

Sledilo je kar nekaj poskusov napadov, tudi Nemca Floriana Lipowitza (Red Bull - BORA - hansgrohe), a je Pogačar nanje mirno odgovarjal, na koncu pa je odločil ciljni sprint. V tem pa je 27-letni svetovni prvak Pogačar precej zanesljivo opravil s tekmeci in vpisal 114. zmago v karieri. Z današnjimi bonusi ima Pogačar v skupnem seštevku zdaj 17 sekund prednosti pred Lipowitzem, danes 24., in 26 pred Francozom Lennyjem Martinezom (Bahrain Victorious), danes 21. Roglič je etapo končal z 2:07 minute zaostanka na 47. mestu, skupno pa je 22. (+2:49). Na dirki kot pomočnika nastopata tudi Jan Tratnik (Red Bull - BORA - hansgrohe) in Domen Novak (UAE Emirates), ki sta bila danes 78. in 79. s 6:13 minute zamude. V petek kolesarje čaka tretja etapa, v okolici Orbeja bodo prevozili 176,6 km z enim izrazitim klancem pred spustom proti cilju.