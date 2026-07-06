Iniesta želi naslov svetovnega prvaka in etapo na Touru

Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel niso edini športni zvezdniki kolesarske dirke po Franciji, ki se je začela v Barceloni. Tu je tudi Andres Iniesta, ki je za špansko nogometno reprezentanco v finalu svetovnega prvenstva leta 2010 v Južni Afriki proti Nizozemski zabil odločilni gol v podaljšku. V katalonski metropoli kolesarjev ne spremlja le zaradi tega, ker je tu preživel večji del kariere, temveč ker je solastnik ekipe NSN.

»Kolesarstvo je nekaj, s čimer sem odraščal že od majhnega, še posebej poleti, ko sem v času Miguela Induraina spremljal dirko po Franciji. To je najbolj spektakularen dogodek v kolesarstvu, zato je priložnost, da sem njegov del, res izjemna,« je novinarjem, zbranim na predstavitvi moštva NSN, pred startom Toura povedal 42-letni Iniesta.

Odkupili izraelsko ekipo

Ker je v Barceloni, s katero je osvojil štiri naslove evropskega klubskega prvaka, živa legenda, ga morata v javnosti še vedno spremljati dva varnostnika. Iniesta je tudi soustanovitelj podjetja NSN (Never Say Never – Nikoli ne reci nikoli), agencije, ki se ukvarja s športom in pripravo velikih dogodkov. Lani je združila moči s švicarskim investicijskim skladom Stoneweg in odkupila ekipo Israel Premier Tech.

Andres Iniesta je solastnik ekipe NSN. FOTO: Albert Gea/Reuters

S tem je malodane omogočila tudi mirno izvedbo letošnjega starta Toura v Barceloni, saj so protestniki, ki so lani zaradi prisotnosti izraelske ekipe v času vojne v Gazi večkrat prekinili etape Vuelte, napovedovali, da bodo vztrajali tudi na Touru.

Ekipa, katere prvi zvezdnik je prvi afriški zmagovalec etape Toura, Eritrejec Biniam Girmay, ima zdaj švicarsko licenco, vendar je njena baza v Kataloniji. »Prihajam iz nogometa in osuplo gledam, kako vsi sodelujejo. Na dirki po Kataloniji sem bil z ekipo na sestanku v avtobusu, videl sem, kako morajo biti natančni do milimetra, kaj je moral vsak narediti v določenem trenutku etape. V nogometu ima vsak v ekipi vlogo z namenom zmagati. Tukaj je enako, imaš načrt, ki mu slediš, da osvojiš etapo. A kolesarstvo je težje kot nogomet, nekaj sekund lahko vse spremeni,« je nekoč izjemni zvezni igralec potegnil vzporednice med športoma.

Andres Iniesta je z golom v 116. minuti finala SP 2010 v Južni Afriki spravil na kolena Nizozemsko. FOTO: Jerry Lampen/Reuters

Tako kot Pogačar povezan z ZAE

Ni pa želel razkriti, kdo je zanj nogometni Tadej Pogačar ali Biniam Girmay. »V vseh ekipah, tako v kolesarstvu kot v nogometu, ima vsak svojo vlogo. Najpomembnejše je kolektivno delo za dosego cilja, ki bi bil v tem primeru dobiti etapo ali se boriti za zeleno majico. Veliko je igralcev, ki bi jih lahko primerjali, vendar raje ne bom navedel imen,« je odgovoril Iniesta, ki ima nekaj skupnega s Pogačarjem.

Biniam Girmay je najbolj zveneče ime moštva s švicarsko licenco in bazo v Kataloniji. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Minuli mesec je podpisal trenersko pogodbo s klubom Gulf United iz Dubaja, tako da bo imel v prihodnjih sezonah tudi on delodajalca iz Združenih arabskih emiratov (ZAE).

Španija gre po novo zvezdico

Iniesta se kajpak ni mogel izogniti vprašanjem o nogometnem svetovnem prvenstvu onstran Atlantika, na katerem se bo drevi Španija v osmini finala pomerila s Portugalsko njegovega nekdanjega tekmeca Cristiana Ronalda. A španska izbrana vrsta, ki jo je pred 16 leti popeljal do doslej edinega naslova svetovnega prvaka, ima zvezdnika prihodnosti Lamina Yamala.

3 Etapa Tour2026 FOTO: Gm

»Zame je Španija še vedno ena od favoritinj zaradi igralcev, ki jih ima. In zaradi tega, kar izžareva. Zelo sem optimističen in upam, da bomo lahko povečali število zvezdic na dresu. Kar zadeva Lamina, ne bom odkril nič novega. Je zelo pomemben igralec za reprezentanco in velik del prihodnosti ekipe je odvisen od tega, ali bo sposoben narediti razliko. A resnično pomemben je kolektiv, saj ima Španija veliko nogometašev, ki so odločilni v svojih klubih,« je moč svojih nogometnih naslednikov ocenil Iniesta, ki pri željah ni želel izbirati med nogometnim in kolesarskim uspehom: »Vedno rad merim najvišje. Španci bodo svetovni prvaki in dobili bomo etapo na Touru.«