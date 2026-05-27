Kolesarstvo: rožnati Jonas napada rumenega Tadeja

Za Jonasa Vingegaarda je rožnata misija skorajda že odkljukana. Na začetku zadnjega tedna 109. dirke po Italiji vodi z udobno prednostjo in nič ne kaže, da ga bo do nedeljskega cilja v Rimu kdo ogrozil. Če bo dobil Giro, se bo v zgodovino vpisal kot osmi kolesar – pred Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem (Red Bull Bora Hansgrohe) – z zmagami na vseh tritedenskih dirkah. Vendar bo s tem uresničil le prvo polovico letošnjega velikega cilja, rožnato-rumenega dvojčka. Druga polovica bo precej zahtevnejša, pa ne le, ker bo treba na dirki po Franciji premagati nekaj več višinskih metrov, temveč ker ga bo na startu 4. julija v Barceloni pričakala neprimerno močnejša konkurenca. Na čelu bo kajpak štirikratni zmagovalec Toura Pogačar, ki je leta 2024 kot prvi v tem stoletju v isti sezoni dobil Giro in Tour.

Vingegaard je na Giru iz sebe doslej iztisnil natanko toliko vatov, kolikor jih je potreboval. Njegove številke kažejo, da se forma dviguje. Nad tem je navdušen tudi Jacco Verhaeren, ki od leta 2024 vodi oddelek za telesno pripravljenost Visme Lease a Bike. »Potrebovali smo dve leti, a zdaj je Vingegaard močnejši, kot je bil pred padcem na dirki po Baskiji leta 2024. Verjamemo, da na Touru lahko spet premaga Pogačarja, kot mu je to že uspelo v letih 2022 in 2023. Vingegaard je na Giru v izjemni formi, a lahko še napreduje. Naš cilj je osvojiti tako rožnato kot rumeno majico,« je bil v pogovoru za Gazzetto dello Sport optimističen Verhaeren, tudi plavalni trener.

Njegova glavna naloga pri Vismi je, da ekipo in predvsem njenega kapetana vrhunsko pripravi za Tour. Leta 2024 je Vingegaard na Touru za slovenskim zmagovalcem zaostal 6:17, lani 4:24. Se bo Danec, ki bo 10. decembra dopolnil 30 let, letos podal v bolj enakovreden boj s Pogačarjem?

»Napredoval je pri telesni vzdržljivosti in odzivih na napore. Nesreča, kakršna se mu je zgodila, ima občutne posledice, po njej je treba na novo zgraditi formo. Po padcu se je mogoče dokaj hitro vrniti na skorajda optimalno raven, za to, da je napredek stanoviten, pa je potreben čas. Zdaj se Jonas nahaja v tej fazi. Odločitev za prvi nastop na Giru je bila idealna,« je povedal 57-letni strokovnjak, ki se ne strinja z oceno, da je Pogačar, odkar je konec leta 2023 začel delati s trenerjem Javierjem Solajem, enostavno premočan za Vingegaarda.

Glava na pravem mestu

»Jonas ima telesne zmogljivosti, ki jih večina drugih športnikov ne more doseči, ima izjemno relativno moč, dosega izjemne vate na kilogram teže. Tu je še prava miselnost, zmožnost, da se osredotoči na tritedenske dirke, na katerih je vedno v najboljši formi. Prave odločitve ne sprejema le na cesti, temveč tudi ob obstranskem dogajanju, spanju, prehrani, regeneraciji, sprostitvi, zmožnosti obvladanja pritiska,« je še povedal Verhaeren.