Zahović zagotovil mir v zadnji sekundi

Kakšen je položaj v slovenskem nogometnem prvenstvu, potem ko je deseterica klubov že vstopila v drugo četrtino sezone? Na vrhu kotira Maribor, v primerjavi z letom dni nazaj so manj uspešni predvsem Celjani, vidni so tudi obrisi trojice, ki naj bi se merila v boju za obstanek. Drži le eno: večini bo prišel zelo prav rekordno dolg premor do 10. oktobra zavoljo štirih tekem Slovenije v ligi narodov.

Pod drobnogledom je Maribor, z naskokom najuspešnejši klub v zgodovini samostojne Slovenije, ki je nedavno dobil novo/staro operativno vodstvo, potem ko se je vrnil na položaj športnega direktorja uspešni Zlatko Zahović. »Zaho« se je pozitivno odzval na klic Aleksandra Čeferina in vendarle sprejel ponudbo Turkov, hitro je vrnil na klop tudi trenerja Darka Milaniča, ki je jamstvo za discipliniran in pragmatičen nogomet, ta pa klubom iz Slovenije edini prinaša trajno uspešne mednarodne rezultate.

Aluminij dela dobro

Maribor je v 10 kolih osvojil 20 točk, tri več kot v enakem obdobju minule sezone. Lestvica po prvih desetih kolih sezone 2025/26 je bila namreč zgovorna: Celje 28, Bravo, Koper in Maribor po 17, Olimpija in Aluminij po 16, Radomlje 13, Primorje 8, Mura 6, Domžale 4.

Štajercem se je zadnje dejanje pred tremi tedni premora le polovično izšlo po načrtu. Potem ko je Isaac Tshipamba izkoristil podajo Tia Cipota in vijoličaste popeljal v vodstvo v lokalnem derbiju z Aluminijem, so namreč Kidričani rezultat zasukali in kazalo je na zmago gostov. Večino to preseneča, vseh vendarle ne: Aluminij namreč ve, kam sodi, izbral je pravilno klubsko strategijo in dela primerno svojemu statusu; učinkovit nogomet pod vodstvom trenerja Jure Arsića je le posledica tega.

Morebiten poraz Maribora je preprečil najboljši možen mož: Luka Zahović, ki je moral v obdobju 2016-20 kljub odlični statistiki poslušati marsikaj neprimernega tudi s tribun Ljudskega vrta; navsezadnje je bil v prvi sezoni pri Mariboru drugi strelec lige, nato pa dvakrat zapovrstjo strelski kralj 1. SNL … Tokrat je s filigransko izvedenim kazenskim strelom v zadnji sekundi tekme Mariboru zagotovil mirnejše tritedenske priprave na nadaljevanje sezone.

Trenerja Jura Arsić in Darko Milanič sta si razdelila plen. FOTO: Leon Vidic

7160 gledalcev se je zbralo na prvi tekmi Maribora v Ljudskem vrtu po prestani kazni.

Točka je gotovo slab izkupiček za vodilni klub, toda znosen razplet: igralcem ne bo treba tri tedne razmišljati o šokantnem porazu pred svojimi navijači, ki so prišli v Ljudski vrt prvič v tej sezoni. Da čaka vijoličaste v tej sezoni veliko dela, pa smo vedeli že prej, in sicer tudi pred senzacionalnim sredinim porazom Maribora na Prevaljah, kjer jih je izločil iz pokala tretjeligaš Korotan.

Imperativ Štajercev v tej sezoni sta kadrovska in značajska selekcija na vseh ravneh delovanja v klubu, v naslednji sezoni bo že obvezen tudi uspešen boj za prvaka. Zlatko Zahović je denimo pripeljal več okrepitev, ki presegajo kakovost 1. SNL, toda povečini gre za nogometaše, ki jih bo treba čakati oziroma jih šele usposobiti za najtežje bitke. V to kategorijo sodijo tudi prav vsi (nekdanji) izkušeni slovenski reprezentanti Petar Stojanović (oktobra bo dopolnil 31), Žan Karničnik (32), Jan Mlakar (oktobra bo 28) in Luka Zahović (novembra bo 31).

Stojanović se nahaja v obdobju proti koncu rehabilitacije in je nazadnje igral februarja, Mlakar je prišel iz Amiensa po poškodbi mišice in ga je treba vrniti v igro, podobno velja za Zahovića, ki je v minuli sezoni zbral le tri gole na Poljskem in v Romuniji. In tudi Žan Karničnik še ni ujel ravni, na kakršni je igral pred približno letom in pol. Le šarlatani lahko trdijo, da je mogoče vse to urediti čez noč.

Maribor prihaja v Grosuplje Izidi 10. kroga 1. SNL: Koper – Nafta 2:0 (200; Manseri 2., Berić 68.; posest žoge v % 58:42, streli 19:14, na vrata 6:2, koti 3:4, prekrški 18:7), Maribor – Aluminij 2:2 (7160; Tshipamba 22., Zahović 97., 11-m; Petriško 52., Težak 80.; posest žoge v % 62:38, streli 16:11, na vrata 7:7, koti 9:9, prekrški 7:13), Bravo – Olimpija, Mura – Celje, Brinje – Kalcer Radomlje večerni tekmi; pari prihodnjega kola (10. oktober): Brinje - Maribor, Kalcer Radomlje - Koper, Nafta - Bravo, Olimpija - Mura, Celje - Aluminij.

Javil se je tudi Berić

Upoštevaje te okoliščine je vodilni položaj obetavno izhodišče za ambiciozne Štajerce pred nadaljevanjem prvenstva; ti seveda ne bodo izpustili iz rok bitke za prvo mesto že v tej sezoni. Bomo videli, kako bodo izkoristili dolg premor drugi klubi iz zgornje polovice lestvice 1. SNL.

Robert Berić je opozoril nase v majici Kopra. FOTO: Aleksander Golob

Celjane bo skušal dvigniti novi trener Zoran Zeljković, toda osem evropskih tekem bo gotovo zahtevalo svoj davek. Njegov naslednik na klopi Kopra Milan Anđelković je že pokazal, da zna zmagovati, pri čemer je proti Nafti opozoril nase še en nekdanji reprezentant Robert Berić. Tudi ljubljanska kluba Olimpija in Bravo merita na Evropo. Pod črto gre za pet klubov in štiri vozovnice za Uefina tekmovanja, torej bo najmanj eden ob koncu sezone močno razočaran.