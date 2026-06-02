Končno spet napočil čas vrnitve v Stožice

Nogometni svet odšteva do bližnjega mundiala, ki se bo začel prihodnji teden. Reprezentance opravljajo sklepne priprave, slovenske žal – v nasprotju z obdobjem pred dvema letoma in takrat izjemno odmevnem nastopu na euru – tokrat ni med udeleženkami svetovnega prvenstva. Se je pa izbrana vrsta selektorja Boštjana Cesarja zbrala v svojem tradicionalnem baznem taboru na Brdu pri Kranju, saj bo v tem tednu igrala dve pripravljalni tekmi – v četrtek doma s Ciprom in nato na nedeljski večer v Varaždinu s Hrvati.

Zlasti ta druga tekma bo imela jasne obrise spektakla, saj bo to zadnji preizkus Luke Modrića in druščine pred odhodom na svetovno prvenstvo, na katerem bodo naši sosedje branili bron iz Katarja 2022. Sicer pa je bilanca njihove nogometne reprezentance v zadnjem desetletju imenitna: ob omenjenem bronu so bili štiri leta prej na svetovnem prvenstvu srebrni, z 2. mestom se ponašajo tudi v ligi narodov 2022/23.

Slovenska nogometna reprezentanca (z leve Andraž Šporar, Timi Maks Elšnik in Benjamin Šeško) je nazadnje na velikem tekmovanju nastopila pred dvema letoma na EP v Nemčiji. FOTO: Leon Vidic

Toda v slovenskem taboru ničesar ne prepuščajo naključju: seveda se zavedajo nedelje v razprodani varaždinski areni, kjer jih čaka več kot 10.000 vznesenih domačih privržencev, toda misli so najprej usmerjene k prihajajočemu četrtkovemu preizkusu s Ciprom. Tekma, sploh prva domača, odkar je Cesar uradno nasledil prejšnjega selektorja Matjaža Keka, bo ob 18. uri. »Res je, najprej moramo biti zbrani in osredotočeni na uvodno tekmo v tem tednu. Veselimo se vrnitve v Stožice in upamo, da nas bo spodbujalo čim več gledalcev,« si je zaželel Adam Gnezda Čerin, zdaj že dolgo eden motorjev igre pri slovenski reprezentanci.

6 golov je doslej za reprezentanco dosegel Adam Gnezda Čerin.

Resda četrtkov zgodnji večer ne prinaša tekmovalnega naboja, a naše izbrane vrste že dolgo, od lanskega novembra in tekme s Kosovom (0:2), ni bilo na domačem igrišču, tako da gre pričakovati blizu 8000 navzočih. Sicer se je omenjeni reprezentant razveselil tako snidenja s tistimi, s katerimi že vrsto let brani barve slovenske izbrane vrste, kot tudi z nekaterimi novimi obrazi. Med njimi je tudi komaj 16-letni Tian Nai Koren. Uspešno je kot novinec prestal krst med reprezentanti in jih po nedeljski večerji navdušil s petjem. Za uvod si je izbral eno od uspešnic domačega raperja Challeta Saleta.

»Zdaj je tako, da tudi pri članskih reprezentancah že igrajo 16- in 17-letniki, to ni več nenavadna zadeva. Izkušenejši del moštva novincem poskusi kar najbolj pomagati, da bi se uspešno znašli v reprezentančnem ozračju, saj je ne nazadnje prav dobro vzdušje predpogoj slehernega uspeha,« se zaveda Gnezda Čerin, otrok Idrije in zdaj že šest let nogometaš grškega športnega velikana Panathinaikosa. Zeleno-belim iz Aten pa v tej zadnji sezoni ni šlo po pričakovanjih, 4. mesto – pred njimi so bili AEK, Olympiakos in PAOK – je temperamentne privržence potrlo: »Dejansko je za nami zahtevna sezona številnih turbulenc. Zvrstili so se trije ali štirje trenerji, zdaj imamo za naslednjo sezono novega in upam, da bomo obrnili novi list ter da bo sezona dejansko drugačna od tiste zadnje.«

Že šest let je član Panathinaikosa. FOTO: Stelios Misinas/Reuters

Čudovit dogodek v Budimpešti V areni Ferenca Puskasa, kjer je slovenska reprezentanca ob koncu marca igrala uvodno pripravljalno tekmo, odkar je uradno vlogo selektorja prevzel Boštjan Cesar, je bil ob zadnjem tedna finale lige prvakov med PSG in Arsenalom. Na tribunah je bil tudi Adam Gnezda Čerin: »Morda prikazan nogomet ni bil po volji gledalcev, toda ves dogodek je zares veličasten, zmaga Parižanov pa po vsem videnem v sezoni zaslužena.«

Naš reprezentant, s katerim sta nekoč pri omenjenem klubu igrala tudi Andraž Šporar (zdaj Slovan Bratislava) in Benjamin Verbič (Levadiakos, Grč), ima v grški metropoli pogodbo še za dve leti. »Kar zadeva klub, sem tako z glavo povsem pri Panathinaiokosu, najprej pa so zdaj v središču pozornosti reprezentančne aktivnosti,« poudari.

In sodeč po videnem v vedno znova idiličnem okolju Nacionalnega nogometnega centra Brdo, ko so trening navzlic napovedi o pisanem vremenu pospremili prijetni in ne pretirano močni sončni žarki, so igralci za slovo od sezone veseli druženja in dveh prihajajočih tekem. »Zakopali smo se v delo, pred nami so naloge uresničevanja selektorjevih zamisli,« nam je v pričakovanju prihajajočih dni kot imenitni odskočni deski za jesensko novo zgodbo v ligi narodov še dejal nogometaš z 49 nastopi pri izbrani vrsti. Lepo bi bilo, ko bi si jubilejno št. 50 ohranil v spominu po lepi tekmi in dobri igri slovenske reprezentance.