Končno večerja ob normalni uri: po prostem dnevu slovenski risi danes s Kanado

Za risi je prva polovica lova na plen v Švici. Doslej so ujeli tri točke – dve proti Čehom in eno proti slovaškim hokejistom –, kar je za našo reprezentanco več kot kadarkoli doslej v uvodnem »polčasu« skupinskega dela na svetovnem prvenstvu v hokeju. Mirnega spanca pa še ni. Pred hokejisti selektorja Eda Terglava je še zahtevna pot do uresničitve cilja – drugega zaporednega obstanka med najboljšimi na svetu –, po včerajšnjem prostem dnevu je danes (16.20) pred njimi tekma z najbolj cenjeno reprezentanco v svetu hokeja – Kanado.

Štiri dosedanje tekme so v Fribourgu botrovale izčrpanosti, zato je v sredinem poznem večeru – risi so tu vedno doslej igrali ob 20.20, kar je pomenilo, da iz dvorane proti hotelu niso šli pred 23.30 –, omenjeni selektor igralcem »zaukazal« povsem prost četrtek, torej brez odhoda na led ali v telovadnico ter z mislimi daleč od ledenih ploskev.

Rok Tičar je zbral že pet točk za Slovenijo. FOTO: David W Cerny /Reuters

»Moramo se zavedati, da je tekmovanje dolgo, da so le redki naši reprezentanti med sezono redno igrali tekme na tako zahtevni ravni in zato je zdaj treba razporediti moči,« je obrazložil strateg, pod čigar vodstvom so se risi pred dvema letoma vrnili v elitni razred 16 reprezentanc, lani v njem obstali, in če bodo ta podvig ponovili še letos, se bo Terglav zapisal v zgodovino našega hokeja kot prvi selektor, ki se je z igralci veselil dveh zaporednih obstankov med najboljšimi na svetu.

Švedska mreža zakleta

Po senzacionalni zmagi s Češko, točki za remi po 60 minutah s Slovaško ter spodrsljaju z Norveško je nazadnje sledil še pričakovan poraz s Švedsko (0:6) in ob tem spoznanje, da naša vrsta tej skandinavski hokejski velesili ni zabila že dolgih 24 let! Takrat je z njo igrala prvič na svetovnem prvenstvu, izgubila z 2:8 (M. Rodman, Tišlar), odtlej pa vključno s tem v Fribourgu doživela še štiri poraze, vselej brez doseženega gola.

Edo Terglav zelo dobro vodi naše rise. FOTO: David W Cerny /Reuters

91,67 odstotka strelov je v svojih dveh nastopih ubranil Lukaš Horak, udarni vratar slovenske izbrane vrste je tako v top 10 čuvajev mreže na SP.

A takšna so pač razmerja moči na ledenih ploskvah, tako tudi danes ne gre pričakovati čudeža s Kanado, ki so ji sicer risi enkrat doslej odščipnili točko, maja 2013 v Stockholmu (po rednem delu 3:3; Urbas 2, Razingar). Iz zornega kota boja za obstanek sta za Slovenijo pomembnejši naslednji dve tekmi, sobotna z Dansko in ponedeljkova z Italijo.

Urnik podrt

Vratarja Žana Usa, ki je zavoljo nujnega počitka za prvega vratarja Lukaša Horaka doslej na tem prvenstvu branil dvakrat, pa podobno kot soigralce veseli, da bo danes naša reprezentanca v Fribourgu prvič igrala v popoldanskem terminu. »Vse dosedanje tekme v Švici smo igrali v poznem večernem terminu, po prihodu v hotel smo imeli večerjo okrog polnoči in še kakšno minuto čez. To ni najbolj zdravo, seveda pa ne gre drugače, saj smo med tekmo porabili precej energije. In potem seveda, tudi zaradi adrenalina tekme, ne moreš kar takoj zaspati ... Lahko si predstavljate, da nam je bil običajen urnik v hipu podrt. Zdaj bo vendarle drugače,« pravi čuvaj mreže, ki pri 29 letih že sodi k starejšemu delu moštva.

Slovenci so SP začeli nad pričakovanji. FOTO: David W Cerny/Reuters

Podobno tudi kot Rok Tičar, že pravi veteran svetovnih prvenstev, ki pa zdaj v Švici nadaljuje svojo lepo sezono. Klubska v Brunicu mu bo ostala kot najuspešnejša v zadnjih letih, ob vznožju znanega smučišča Kronplatz se je imenitno počutil. In očitno je podobno z njim tudi v Fribourgu. Na dosedanjih štirih tekmah je zbral 5 točk (dve podaji in trije goli) ter je tako v top 10 najučinkovitejših hokejistov uvodnih dni prvenstva. Na vrhu te razvrstitve so švicarski asi, med njimi tudi Denis Maljgin, sin nekdanjega odličnega jeseniškega napadalca Alberta Maljgina.

Sicer pa Švicarji uživajo v največji podpori s tribun, vse njihove tekme so razprodane, torej 10.000 gledalcev na tekmo. V Fribourgu je največ zanimanja pritegnila Kanada, blizu 7000 navzočih na tekmo, povprečen obisk predstav naših risov pa znaša 4147 gledalcev na tekmo.