  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HOKEJ

Končno večerja ob normalni uri: po prostem dnevu slovenski risi danes s Kanado

Terglav prvi selektor z zaporednima podvigoma?
Žan Us je bil nemočen proti Švedom. FOTO: David W Cerny/ Reuters

Žan Us je bil nemočen proti Švedom. FOTO: David W Cerny/ Reuters

Rok Tičar je zbral že pet točk za Slovenijo. FOTO: David W Cerny /Reuters

Rok Tičar je zbral že pet točk za Slovenijo. FOTO: David W Cerny /Reuters

Edo Terglav zelo dobro vodi naše rise. FOTO: David W Cerny /Reuters

Edo Terglav zelo dobro vodi naše rise. FOTO: David W Cerny /Reuters

Slovenci so SP začeli nad pričakovanji. FOTO: David W Cerny/Reuters

Slovenci so SP začeli nad pričakovanji. FOTO: David W Cerny/Reuters

Žan Us je bil nemočen proti Švedom. FOTO: David W Cerny/ Reuters
Rok Tičar je zbral že pet točk za Slovenijo. FOTO: David W Cerny /Reuters
Edo Terglav zelo dobro vodi naše rise. FOTO: David W Cerny /Reuters
Slovenci so SP začeli nad pričakovanji. FOTO: David W Cerny/Reuters
Siniša Uroševič
 22. 5. 2026 | 07:51
4:21
A+A-

Za risi je prva polovica lova na plen v Švici. Doslej so ujeli tri točke – dve proti Čehom in eno proti slovaškim hokejistom –, kar je za našo reprezentanco več kot kadarkoli doslej v uvodnem »polčasu« skupinskega dela na svetovnem prvenstvu v hokeju. Mirnega spanca pa še ni. Pred hokejisti selektorja Eda Terglava je še zahtevna pot do uresničitve cilja – drugega zaporednega obstanka med najboljšimi na svetu –, po včerajšnjem prostem dnevu je danes (16.20) pred njimi tekma z najbolj cenjeno reprezentanco v svetu hokeja – Kanado.

Štiri dosedanje tekme so v Fribourgu botrovale izčrpanosti, zato je v sredinem poznem večeru – risi so tu vedno doslej igrali ob 20.20, kar je pomenilo, da iz dvorane proti hotelu niso šli pred 23.30 –, omenjeni selektor igralcem »zaukazal« povsem prost četrtek, torej brez odhoda na led ali v telovadnico ter z mislimi daleč od ledenih ploskev.

Rok Tičar je zbral že pet točk za Slovenijo. FOTO: David W Cerny /Reuters
Rok Tičar je zbral že pet točk za Slovenijo. FOTO: David W Cerny /Reuters

»Moramo se zavedati, da je tekmovanje dolgo, da so le redki naši reprezentanti med sezono redno igrali tekme na tako zahtevni ravni in zato je zdaj treba razporediti moči,« je obrazložil strateg, pod čigar vodstvom so se risi pred dvema letoma vrnili v elitni razred 16 reprezentanc, lani v njem obstali, in če bodo ta podvig ponovili še letos, se bo Terglav zapisal v zgodovino našega hokeja kot prvi selektor, ki se je z igralci veselil dveh zaporednih obstankov med najboljšimi na svetu.

Švedska mreža zakleta

Po senzacionalni zmagi s Češko, točki za remi po 60 minutah s Slovaško ter spodrsljaju z Norveško je nazadnje sledil še pričakovan poraz s Švedsko (0:6) in ob tem spoznanje, da naša vrsta tej skandinavski hokejski velesili ni zabila že dolgih 24 let! Takrat je z njo igrala prvič na svetovnem prvenstvu, izgubila z 2:8 (M. Rodman, Tišlar), odtlej pa vključno s tem v Fribourgu doživela še štiri poraze, vselej brez doseženega gola.

Edo Terglav zelo dobro vodi naše rise. FOTO: David W Cerny /Reuters
Edo Terglav zelo dobro vodi naše rise. FOTO: David W Cerny /Reuters

91,67 odstotka strelov je v svojih dveh nastopih ubranil Lukaš Horak, udarni vratar slovenske izbrane vrste je tako v top 10 čuvajev mreže na SP.

A takšna so pač razmerja moči na ledenih ploskvah, tako tudi danes ne gre pričakovati čudeža s Kanado, ki so ji sicer risi enkrat doslej odščipnili točko, maja 2013 v Stockholmu (po rednem delu 3:3; Urbas 2, Razingar). Iz zornega kota boja za obstanek sta za Slovenijo pomembnejši naslednji dve tekmi, sobotna z Dansko in ponedeljkova z Italijo.

Urnik podrt

Vratarja Žana Usa, ki je zavoljo nujnega počitka za prvega vratarja Lukaša Horaka doslej na tem prvenstvu branil dvakrat, pa podobno kot soigralce veseli, da bo danes naša reprezentanca v Fribourgu prvič igrala v popoldanskem terminu. »Vse dosedanje tekme v Švici smo igrali v poznem večernem terminu, po prihodu v hotel smo imeli večerjo okrog polnoči in še kakšno minuto čez. To ni najbolj zdravo, seveda pa ne gre drugače, saj smo med tekmo porabili precej energije. In potem seveda, tudi zaradi adrenalina tekme, ne moreš kar takoj zaspati ... Lahko si predstavljate, da nam je bil običajen urnik v hipu podrt. Zdaj bo vendarle drugače,« pravi čuvaj mreže, ki pri 29 letih že sodi k starejšemu delu moštva.

Slovenci so SP začeli nad pričakovanji. FOTO: David W Cerny/Reuters
Slovenci so SP začeli nad pričakovanji. FOTO: David W Cerny/Reuters

Podobno tudi kot Rok Tičar, že pravi veteran svetovnih prvenstev, ki pa zdaj v Švici nadaljuje svojo lepo sezono. Klubska v Brunicu mu bo ostala kot najuspešnejša v zadnjih letih, ob vznožju znanega smučišča Kronplatz se je imenitno počutil. In očitno je podobno z njim tudi v Fribourgu. Na dosedanjih štirih tekmah je zbral 5 točk (dve podaji in trije goli) ter je tako v top 10 najučinkovitejših hokejistov uvodnih dni prvenstva. Na vrhu te razvrstitve so švicarski asi, med njimi tudi Denis Maljgin, sin nekdanjega odličnega jeseniškega napadalca Alberta Maljgina.

Sicer pa Švicarji uživajo v največji podpori s tribun, vse njihove tekme so razprodane, torej 10.000 gledalcev na tekmo. V Fribourgu je največ zanimanja pritegnila Kanada, blizu 7000 navzočih na tekmo, povprečen obisk predstav naših risov pa znaša 4147 gledalcev na tekmo.

16.591 gledalcev si je ogledalo štiri tekme slovenske reprezentance v Fribourgu, povprečno je to 4147 na tekmo.

Več iz teme

slovenska hokejska reprezentancahokejEdo TerglavSlovenijaKanada
ZADNJE NOVICE
08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
08:39
Novice  |  Slovenija
ŠE BOLJŠI KOT LANI

Na Kalvarijo rekordnih 91 ekip, najhitrejši tolminski policisti, sledili sta ekipi gostiteljev (FOTO)

Zbrana sredstva bodo namenili Centru za sluh in govor Maribor.
22. 5. 2026 | 08:39
08:30
Šport  |  Športni trači
KYLE BUSCH

Po resni bolezni včeraj umrl legendarni dirkač, star bil komaj 41 let (FOTO)

Dvakratni pokalni prvak je veljal za enega največjih dirkačev v zgodovini Nascarja.
22. 5. 2026 | 08:30
08:29
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
MNENJA PSIHIATROV

Postopek v primeru moževe morilke Anje: kljub prepovedi približevanja je živel pri njej

Postopek v primeru Anje Repnik Berša krojijo psihiatri.
Boštjan Celec22. 5. 2026 | 08:29
08:20
Bulvar  |  Glasba in film
PONOSNI NA MINULIH 100 LET

Pihalni orkester igra od 1926. in ohranja godbeniško tradicijo, preboldski ​župan je ponosen član (FOTO)

Umetniški vodja je direktor žalskega ŽKST in preboldski ​župan.
Darko Naraglav22. 5. 2026 | 08:20
08:06
Bulvar  |  Domači trači
TRAJNOSTNA MODA

Slovenske obleke na rdeči preprogi: Matea Benedetti z osmimi kreacijami v Cannesu (FOTO)

Slovenska oblikovalka Matea Benedetti je ustvarila osem kreacij, ki so bile skupaj z največjimi svetovnimi modnimi hišami pod žarometi enega najpomembnejših filmskih festivalov.
Gordana Stojiljković22. 5. 2026 | 08:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Tudi Slovenci navdušeni nad to novostjo v Zagrebu (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

S športom ustvarjamo boljši svet: 1. junija bo dobrodelni odbojkarski spektakel

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki