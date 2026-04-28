SKLENIL SVOJO IZJEMNO ŠPORTNO POT

Konec Anžetove pravljice v Kaliforniji, naš hokejski as je odigral zadnjo tekmo za Los Angeles Kings

Severno Ameriko očaral z goli, odnosom do športa in obnašanjem.
Anže Kopitar je sklenil svojo veličastno športno pot. FOTO: Sergej Beljski/Reuters
Siniša Uroševič
 28. 4. 2026 | 09:10
Tako kot vsaka pravljica, tudi ta se kdaj konča. Tako je nekoč prepevala enega svojih udarnih hitov kranjska California. Prav v tisti izvirni Kaliforniji, ameriški zvezni deželi ob zahodni obali, pa se je končala res izjemna pravljica z Anžetom Kopitarjem v osrednji vlogi. Naš vodilni hokejski zvezdnik se je podpisal pod svojo zadnjo tekmo in po dveh desetletjih izjemne kariere v NHL sklenil svojo izjemno športno pot.

Seveda bo drsalke še večkrat obul, tudi v družbi 11-letne hčerke Neže, obetavne umetnostne drsalke, in njenega poldrugo leto mlajšega brata Jakoba, ki nadaljuje družinsko tradicijo s hokejsko palico v roki, toda profesionalnega športa je zanj konec. To je umirjeno napovedal že ob začetku te sezone 2025/26, takrat je bila ob njem za osrednjo mizo novinarske konference v Los Angeles poleg obeh otrok še soproga Ines. In prav družino je potisnil v središče pozornosti besed, ko je vnovič spregovoril pred novinarsko srenjo – tokrat po svoji zadnji tekmi v črno-belem dresu moštva Los Angeles Kings. »Neža in Jakob sta imela doslej očeta s polovičnim delovnim časom, zdaj pa se jima bom lahko povsem posvetil,« je dejal in pravzaprav ponovil že večkrat slišano. Nemalokrat se je tudi javno zahvalil svoji Ines za skrb in vzgojo otrok – kot profesionalni hokejist je bil pogosto na dolgih potovanjih po Severni Ameriki, pomemben del domačega vsakdana po tekmah in treningih pa je bil seveda namenjen tudi počitku.

Leta 2014 je Anže Kopitar nastopil na olimpijskih igrah in se s Slovenijo senzacionalno uvrstil v četrtfinale.

Bled novo stalno bivališče družine Kopitar

A od prvega dne, tistega 6. oktobra 2006, v najbolj cenjenem klubskem hokejskem tekmovanju na svetu je v sleherni minuti na ledu užival, športno javnost so navduševali njegovi goli, podaje, uglajeno obnašanje in imeniten odnos do športa, soigralcev, tekmecev, vodilnih pri klubu in širšega okolja. Še zlasti zato, ker je v nasprotju s številnimi drugimi Evropejci na ledenih ploskvah postal sploh prvi Slovenec s pogodbo v NHL. Njegov klub je bil Los Angeles Kings in v vseh 20 letih ga ni zamenjal. Ostal mu je zvest vso kariero, odkar se je kot nadobudni fantič iz hokejske Podmežakle preselil na Švedsko v Södertälje pri Stockholmu in se od tod kot res številni mladi hokejisti te skandinavske dežele preselil čez Atlantik. Toda le redki izbranci in tisti zares najboljši so pozneje živeli takšno pravljico, kot jo je naš as.

S soigralci je osvojil dva Stanleyjeva pokala za naslov prvakov NHL (v letih 2012 in 2014), prva in doslej tudi edina v klubski zgodovini. V letu 2016 so ga izbrali za kapetana, do svoje zadnje tekme, tokrat v končnici s Coloradom iz Denverja (1:5, skupno v zmagah 0:4), je odgovorno in ponosno nosil oznako C na dresu. »Potočil bom še kakšno solzo, ampak to je življenje ... Zadnjih 20 let je predstavljalo zame izjemno izkušnjo,« je še dejal, pomahal vzhičenim navijačem in odprl novo poglavje v svoji življenjski knjigi. To se bo začelo v Sloveniji, od poletja bo Bled novo stalno bivališče družine Kopitar.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
09:42
Bulvar  |  Domači trači
PO MANJ KOT LETU

Iztok Gartner objavil poročni video: »Bilo je vse in še več« (VIDEO)

Kontroverzni voditelj in podkaster Iztok Gartner je po odmevni novici o skrivni poroki zdaj z javnostjo delil še težko pričakovane video utrinke s poročnega slavja.
28. 4. 2026 | 09:42
09:35
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOŠKA NAPOVED

Tedenski horoskop od 28. aprila do 4. maja: Samskim se veliko obeta

Pred vsemi nami je teden ljubezni, družbe in notranjih premikov.
28. 4. 2026 | 09:35
09:28
Bulvar  |  Tuji trači
SLAVNI PAR

Zaročena Zoë Kravitz in Harry Styles

Korak proti poroki sta storila po osmih mesecih zveze.
28. 4. 2026 | 09:28
09:24
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V ZAGREBU

Kaj se dogaja? Pri sosedih spet grožnje z bombami, več šol otroke poslalo domov

Samo prejšnji teden so v petih zaporednih dneh prejeli več kot 500 groženj.
28. 4. 2026 | 09:24
09:10
Šport  |  Tekme
SKLENIL SVOJO IZJEMNO ŠPORTNO POT

Konec Anžetove pravljice v Kaliforniji, naš hokejski as je odigral zadnjo tekmo za Los Angeles Kings

Severno Ameriko očaral z goli, odnosom do športa in obnašanjem.
Siniša Uroševič28. 4. 2026 | 09:10
09:00
Bulvar  |  Suzy
DRUŽINSKI TRENUTKI

Tako je Tina Gorenjak očeta pomladila za več kot tri desetletja (Suzy)

Ob praznovanju ni manjkalo smeha, a tudi iskrenega spoštovanja.
28. 4. 2026 | 09:00

Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje v obdobju rasti je še posebej zahtevno

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
