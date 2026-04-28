Konec Anžetove pravljice v Kaliforniji, naš hokejski as je odigral zadnjo tekmo za Los Angeles Kings

Tako kot vsaka pravljica, tudi ta se kdaj konča. Tako je nekoč prepevala enega svojih udarnih hitov kranjska California. Prav v tisti izvirni Kaliforniji, ameriški zvezni deželi ob zahodni obali, pa se je končala res izjemna pravljica z Anžetom Kopitarjem v osrednji vlogi. Naš vodilni hokejski zvezdnik se je podpisal pod svojo zadnjo tekmo in po dveh desetletjih izjemne kariere v NHL sklenil svojo izjemno športno pot.

Seveda bo drsalke še večkrat obul, tudi v družbi 11-letne hčerke Neže, obetavne umetnostne drsalke, in njenega poldrugo leto mlajšega brata Jakoba, ki nadaljuje družinsko tradicijo s hokejsko palico v roki, toda profesionalnega športa je zanj konec. To je umirjeno napovedal že ob začetku te sezone 2025/26, takrat je bila ob njem za osrednjo mizo novinarske konference v Los Angeles poleg obeh otrok še soproga Ines. In prav družino je potisnil v središče pozornosti besed, ko je vnovič spregovoril pred novinarsko srenjo – tokrat po svoji zadnji tekmi v črno-belem dresu moštva Los Angeles Kings. »Neža in Jakob sta imela doslej očeta s polovičnim delovnim časom, zdaj pa se jima bom lahko povsem posvetil,« je dejal in pravzaprav ponovil že večkrat slišano. Nemalokrat se je tudi javno zahvalil svoji Ines za skrb in vzgojo otrok – kot profesionalni hokejist je bil pogosto na dolgih potovanjih po Severni Ameriki, pomemben del domačega vsakdana po tekmah in treningih pa je bil seveda namenjen tudi počitku.

Leta 2014 je Anže Kopitar nastopil na olimpijskih igrah in se s Slovenijo senzacionalno uvrstil v četrtfinale.

A od prvega dne, tistega 6. oktobra 2006, v najbolj cenjenem klubskem hokejskem tekmovanju na svetu je v sleherni minuti na ledu užival, športno javnost so navduševali njegovi goli, podaje, uglajeno obnašanje in imeniten odnos do športa, soigralcev, tekmecev, vodilnih pri klubu in širšega okolja. Še zlasti zato, ker je v nasprotju s številnimi drugimi Evropejci na ledenih ploskvah postal sploh prvi Slovenec s pogodbo v NHL. Njegov klub je bil Los Angeles Kings in v vseh 20 letih ga ni zamenjal. Ostal mu je zvest vso kariero, odkar se je kot nadobudni fantič iz hokejske Podmežakle preselil na Švedsko v Södertälje pri Stockholmu in se od tod kot res številni mladi hokejisti te skandinavske dežele preselil čez Atlantik. Toda le redki izbranci in tisti zares najboljši so pozneje živeli takšno pravljico, kot jo je naš as.

S soigralci je osvojil dva Stanleyjeva pokala za naslov prvakov NHL (v letih 2012 in 2014), prva in doslej tudi edina v klubski zgodovini. V letu 2016 so ga izbrali za kapetana, do svoje zadnje tekme, tokrat v končnici s Coloradom iz Denverja (1:5, skupno v zmagah 0:4), je odgovorno in ponosno nosil oznako C na dresu. »Potočil bom še kakšno solzo, ampak to je življenje ... Zadnjih 20 let je predstavljalo zame izjemno izkušnjo,« je še dejal, pomahal vzhičenim navijačem in odprl novo poglavje v svoji življenjski knjigi. To se bo začelo v Sloveniji, od poletja bo Bled novo stalno bivališče družine Kopitar.