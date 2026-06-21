Konec Dirke po Sloveniji, slavi nemški zvezdnik Lipowitz

Florian Lipowitz je s prepričljivo ekipo Red Bulla pot do skupne zmage po Sloveniji tlakoval v kraljevski četrti etapi s prečkanjem Vršiča, danes pa dokončal delo. Današnja etapna in skupna zmaga sta bili zanj šele peta in šesta zmaga v njegovi karieri, do sobotnega slavja v Kranjski Gori je na slovenskih cestah prekinil skoraj dve leti trajajočo sušo. Vseeno Nemec velja za enega glavnih kandidatov za visoko uvrstitev na prihajajočem Touru.

Na domači pentlji se je izkazal tudi Jakob Omrzel. Dvajsetletni Dolenjec je po četrtem mestu na lanski preizkušnji tokrat stopil na zmagovalni oder. Na tretjem mestu je za zmagovalcem zaostal 2:06 minute. Drugi je bil Italijan Giulio Pellizzari (+0:42), sicer Lipowitzev ekipni kolega. Omrzel je še drugič zapovrstjo osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja, v zadnji etapi pa je ciljno črto v Novem mestu prečkal kot deveti.

Slavil je Lipowitz, ki je imel pred drugouvrščenim moštvenim kolegom, Novozelandcem Laurenceom Pithiejem in Italijanom Alessandrom Fancellujem 24 sekund naskoka.