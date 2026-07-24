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Konec je ugibanj: LeBron James je razkril, kje bo po novem igral

Zvezdnik je novico sporočil na socialnih omrežjih.
Luka Dončić in LeBron James ne bosta več soigralca. FOTO: Chris Graythen Getty Images Via Afp
Luka Dončić in LeBron James ne bosta več soigralca. FOTO: Chris Graythen Getty Images Via Afp
STA
 24. 7. 2026 | 19:18
2:45
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LeBron James, eden najboljših košarkarjev v zgodovini lige NBA, bo kariero nadaljeval pri ekipi Philadelphia 76-ers. Enainštiridesetletni superzvezdnik, lani soigralec Luke Dončića pri ekipi Los Angeles Lakers, je to sporočil na socialnih omrežjih, kot poročajo mediji pa je z novim klubom podpisal dveletno pogodbo, vredno okoli 7 milijonov evrov. James je pred Lakers igral še za Cleveland in Miami. Osvojil je štiri šampionske prstane, dvakrat z Miamijem, po enkrat pa z drugima moštvoma, štirikrat je bil izbran za najkoristnejšega igralca lige, ima pa tudi tudi tri zlate olimpijske kolajne z reprezentanco ZDA.

»Verjamem, da lahko pomagam Philadelphii 76ers, da postanejo prvaki. Zelo sem navdušen, da bom spodbudil novo bazo navijačev in še zadnjič začel pot proti uspehu,« je James objavil na omrežju X.

James je v prejšnji sezoni za Lakers v povprečju dosegal 20,9 točke na tekmo, po sezoni pa je resno razmišljal o upokojitvi. »Ko se je sezona končala, sem mislil, da sem končal. Nisem bil pripravljen tega objaviti in vedel sem, da potrebujem nekaj časa, da se resnično odločim. Bil pa sem precej prepričan, da sem odigral svojo zadnjo tekmo,« je dejal James in dodal: »Na zadnji tiskovni konferenci sem bil iskren, ko sem rekel, da se moram zazreti vase in se odločiti, ali še vedno ljubim to igro.«

James je imel številne snubce, odločil pa se je za Philadelphio. »Ne grem zaradi denarja. Ne grem zaradi družine. Za kaj v resnici igram na tej točki, se mnogi sprašujejo. Še vedno se želim žrtvovati, še vedno se želim truditi, še vedno želim tekmovati, zmagovati in imeti priložnost za občutek osvojitve še enega prvenstva,« je razloge, zakaj bo še igral, obrazložil James.

Je najboljši strelec v zgodovini NBA

Izjemni Američan je bil prvi izbor na naboru že leta 2003. Sedem let je preživel pri Clevelandu, nato po štiri pri Miamiju in drugič pri Cavaliers, zadnjih osem sezon pa je igral za Los Angeles Lakers. V svoji karieri je 41-letnik presegel številne mejnike. Med drugim je najboljši strelec v zgodovini NBA, v rednem delu je dosegel 43.440 točk. Njegovo povprečje po 23 sezonah je 26,8 točke, 7,4 asistence in 7,5 skoka na tekmo. Odigral je 1622 tekem.

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