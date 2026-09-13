Konec je Vuelte, Primož Roglič je spet na stopničkah (FOTO in VIDEO)

Španec Enric Mas je tudi uradno zmagovalec kolesarske dirke po Španiji. Zadnji dan v Granadi (112 km) tudi zaradi predhodne nevtralizacije trase v zadnjih desetih kilometrih ni bilo pretresov. Slovenca Primož Roglič in Jakob Omrzel sta obdržala mesti v skupnem seštevku.

Roglič na drugo mesto ob vseh okoliščinah gleda kot na zmago. V sobotni kraljevski etapi je še zadnjič poskusil najti pot do zmage, a ni imel dovolj moči. »Bila je izredno težka kraljevska etapa, kot se temu spodobi. Na koncu sem naredil, kar se je dalo in zato na to drugo mesto gledam kot na zmago,« je dejal za slovenske novinarje v Granadi. Na dirko je Zasavec prišel po močno okrnjenih pripravah zaradi trka z avtomobilom konec julija. Izpustil je tudi pripravljalno dirko po Burgosu in klasiko San Sebastian.

Organizatorji so po posvetu s kolesarji in njihovim sindikatom podobno kot na dirki po Franciji tudi zadnjemu dnevu tritedenske Vuelte malce odvzeli tekmovalno veljavo. Na sicer zanimivi krožni trasi v Granadi s štirikratnim prečkanjem Alhambre (2 km/6,6 %) so kandidati za skupno zmago čakali v ozadju na začetek zadnjega kroga, kjer so odmerili končne čase, v zadnjem krogu pa so nato le še proslavljali med špalirjem gledalcev na vzponu in v mestu.

Johannessen presenetljivi zmagovalec zadnje etape

Zadnjo etapo je nekoliko presenetljivo dobil Norvežan Tobias Johannessen (Uno-X Mobility), ki je v sprintu dvojice ugnal Italijana Alessandra Romeleja, tretji pa je bil Belgijec Ramses Debruyne. Nekaj minut kasneje so ciljno črto prečkali tudi ostali. Potem ko so čase odmerili krog pred koncem zadnje etape, je ekipa okoli Masa, objeta prišla v cilj. Za Španca je to po treh drugih mestih in enem tretjem mestu prva zmaga na domači pentlji.

V zadnji etapi je zmagal Tobias Johannessen. FOTO: Marcelo Del Pozo Reuters

Drugo mesto v skupnem seštevku je zasedel Roglič (+2:15), tretje pa Avstrijec Felix Gall (+2:44). Na sedmo mesto se je uvrstil mladi Omrzel (+10:38), ki je bil drugi v razvrstitvi mladih kolesarjev. Ob Tadeju Pogačarju, ki je po padcu odstopil v osmi etapi, je bil Omrzel med slovenskimi kolesarji edini z etapno zmago. Najboljši je bil v 12. etapi. Ostali Slovenci so zasedli mesta v zadnji tretjini uvrščenih. Ob Rogliču in Omrzelu zdaj Matevža Govekarja in Gala Glivarja čaka nastop na svetovnem prvenstvu. Na Vuelti sta dirkala še Roman Jermakov in Domen Novak.