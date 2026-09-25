Konec slovenskih sanj o zlatu, Poljaki so bili premočni

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je v polfinalu evropskega prvenstva pomerila s Poljsko, ki se je izkazala za močnega tekmeca. Tekma se je končala s 3:0 (-23, -23, -18) v prid Poljske, a so naši odbojkarji pokazali dobro mero borbenosti. Ta danes žal ni bila dovolj, je pa vsekakor odlična popotnica za jutri, ko se bodo za tretje mesto pomerili s poražencem današnjega večernega dvoboja med Finsko in Francijo.

Slovenska reprezentanca tekmo začenja v postavi Rok Možič, Nik Mujanović, Klemen Čebulj, Alen Pajenk, Jani Kovačič in Uroš Planinšič. Z 20 točkami je bil danes najboljši Mujanović, devet jih je dodal Klemen Čebulj, po sedem pa Rok Možič in Jan Kozamernik. Pri Poljski je bil s 14 točkami najuspešnejši Bartlomiej Boladz.

Tako kot pred tremi leti so slovenskim odbojkašem nasproti mreže v polfinalu stali in preprečili finalni nastop stari znanci in najboljša reprezentanca na svetu Poljaki. Ti branijo evropski naslov in so proti Sloveniji zdaj dobili šest od zadnjih sedmih medsebojnih dvobojev v izločilnih bojih vseh tekmovanj. Ekipi sta se merili že v četrtem zaporednem polfinalu EP, skupno pa na sedmi tekmi na eurovolleyju, uspešnejša ostaja Slovenija (4-3).