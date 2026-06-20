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SVETOVNO PRVENSTVO

Konec tedna na SP dvoboj Nizozemske in Švedske: Del Bosque je znal

Jutri zvečer bodo oči uprte v popravni izpit Španije.
Lamine Yamal se na prvi tekmi ni izkazal. FOTO: Brett Davis/Reuters
Lamine Yamal se na prvi tekmi ni izkazal. FOTO: Brett Davis/Reuters
Peter Zalokar
 20. 6. 2026 | 10:12
3:45
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Konec tedna na svetovnem prvenstvu v nogometu prinaša obilico tekem, vendar še ne pravega derbija, kakršen je bil med Anglijo in Hrvaško, še najbližje temu nazivu bo današnji obračun med Nizozemsko in Švedsko. Nemčijo, ki je na uvodu s 7:1 odpravila Curaçao, čaka precej težji izziv proti Slonokoščeni obali. Veliko oči bo uprtih v Španijo, ki je pred začetkom mundiala veljala za favoritinjo, vendar se na začetku spotaknila ob zelenortsko oviro. Toda mnogi, med njimi legendarni Andres Iniesta, verjamejo, da je to samo pravočasno opozorilo.

Nekatere reprezentance so takoj pokazale moč, denimo Nemčija, Francija, Argentina, Anglija, tudi gostiteljice ZDA, Kanada in Mehika, pa Norveška ...; nekatere so razočarale, takšne so Brazilija, Portugalska, Nizozemska in – Španija. A ne pozabimo, ko je Španija leta 2010 osvojila prvi in za zdaj edini naslov svetovnega prvaka, je na prvi tekmi izgubila proti Švici (0:1) in nato šla do konca. Zanimivo, Argentina je pred štirimi leti doživela hladno prho proti Savdski Arabiji in mesec kasneje je Lionel Messi dvignil pokal. Prav Savdska Arabija bodo naslednji tekmec Španije, tekma bo v nedeljo v ugodnem evropskem terminu, ob 18. uri, spet v Atlanti, kjer je »La Furia Roja« igrala z Zelenortskimi otoki 0:0 (streli 19:4, posest 74:26).

Tekme na Mundialu 2006 FOTO: Dk/gm 
Tekme na Mundialu 2006 FOTO: Dk/gm 

Iniesta je bil junak SP 2010, na katerem je nastopila tudi Slovenija. V finalu je ob koncu podaljška, v 116. minuti, dosegel edini gol proti Nizozemski. V kolumni v Marci se je ozrl na Južno Afriko. »Ob remiju proti Zelenortskim otokom je nemogoče, da ne bi pomislili na to, kar se je zgodilo v Južni Afriki. Vedno se nam to zgodi. Naša situacija je bila takrat še slabša. Prvo tekmo proti Švici smo izgubili. Zdaj pa je bilo neodločeno. Še vedno se spominjam tistih ur, ki smo jih po uvodnem porazu preživeli v pripravljalnem taboru. To so bile težke ure. Težki dnevi, bi rekel. Toda ravno takšne okoliščine – brez manevrskega prostora za napake, ki ga novi tekmovalni format omogoča zdaj – te preizkusijo kot igralca, kot športnika in predvsem kot človeka,« je zapisal 42-letni Iniesta, ki je prevzel prvo trenersko delo in vodi Gulf United iz Združenih arabskih emiratov.

Vedno je bil glas razuma in tako je ostalo. »Čas je, da ostanemo mirni, zelo mirni. Še danes, 16 let pozneje, se spominjam sporočila selektorja na prvem sestanku ekipe po porazu s Švico z 1:0. Kaj nam je povedal? Bilo je kratko in jedrnato: 'Če zmagamo na naslednjih šestih tekmah, bomo svetovni prvaki,' nam je dejal Vicente del Bosque. Mislil je smrtno resno.«

Favorit Francija

Na stavnicah Španija ni več glavna favoritinja za naslov, kvoto ima 7, tako kot Anglija. Številka 1 je zdaj Francija (4,5). Iniesta še vedno verjame v končni uspeh. »To je bil pravi izziv za vsakogar v tej ekipi. Ob poplavi ostrih kritik mora povezanost ostati znotraj garderobe. Hrup, kot je dejal selektor Luis de la Fuente, je zunaj, ne sme pa prodreti v notranjost. To ni nekaj, kar bi lahko nadzorovali, zato moramo vso energijo usmeriti v iskanje rešitev.«

4,5 je kvota, da bo Francija osvojila naslov.

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