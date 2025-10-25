Celjani plen na dveh frontah

Po rutinsko izpeljani dublinski nalogi in še enemu strelskemu šovu strelca obeh golov Franka Kovačevića za drugo zmago (2:0) v konferenčni ligi, s katero so na lestvici tretji med moštvi s stoodstotnim izkupičkom, je glavno vprašanje, kdo sploh lahko ustavi celjsko »lokomotivo« s strojevodjo Albertom Riero?

Atenski AEK in Shamrock Rovers sta bila za Celje v Evropi prešibka, na domači fronti tudi še ni junaka. Največji tekmeci upajo, da bi lahko v 13. kolu 1. SNL presenetili Sobočani, ki bodo v jutrišnji zadnji tekmi gostili Celjane. Danes bosta v Domžalah in Ljudskem vrtu, jutri še v Stožicah. Prva tekma je bila včeraj (Aluminij – Bravo).

Jan Repas je eden od vijoličnih dolžnikov v tej sezoni. Foto: Jan Herlič/sportida

Olimpijin motor v zvezni vrsti Agustin Doffo še lovi formo. Foto: NK Olimpija

Domžale: Kalcer Radomlje – Koper (sodnik David Šmajc): Radomljani so »pol« naloge opravili v prejšnjem kolu, ko so v občinskem derbiju zadržali na varni razdalji Domžalčane. Proti Koprčanom se lahko znova sprostijo in jim »ponagajajo«. Kot so jim že v prvem dvoboju na Bonifiki (1:2). A od takrat so oboji krepko prevetrili zasedbi, pri Radomljanih ni več strelca na Bonifiki Mateja Malenška, pri Koprčanih pa Denija Jurića. Oba sta še vedno prva strelca s po petimi goli. Koprčanom se je za bitko za Evropo po odhodu preobremenjenega Slaviše Stojanovića posrečila vrnitev Zorana Zeljkovića. Jaršanski ZZ s stalnim prebivališčem v Kopru je zrelejši, kot je bil, ko je pred dvema letoma odšel.

Maribor: Maribor – Primorje (Žan Jazbec): Po količini besed, domislic in načrtov imajo tudi Mariborčani svojega Alberta Riero. Toda Feđa Dudić je od jezikavega, a ustvarjalnega Španca zaenkrat oddaljen svetlobna leta. Že na prvi težji oviri, na Bonifiki, je padel. Prav derbiji, v katerih so proti Celju, Bravu, Kopru in Olimpiji osvojili vsega dve točki od 18, so za Mariborčane nerešljiva uganka, vendar se rešujejo proti malim. Prav zanimivo bo videti, kakšna bo Bošnjakova igralna evolucija vijoličnih, ki so »ne tič ne miš«. Oziroma, ne Rierovi ne Zahovićevi. Pred Dudićem je velik izziv, zmagovalnih in uglašenih vijoličnih si želijo vsi nogometni navdušenci, ne le mariborski.

Spored

Olimpija – Domžale (Martin Matoša): »Mic po mic«, to je Olimpijina tretja sezonska pot, ki jo narekuje tretji trener Federico Bessone. Ni še izgubil, a tudi igralnega presežka še ni. Najbrž ga jeseni še ne bo, po zimskih pripravah bo drugače. Do takrat pa bo treba osvojiti čim več točk in na kakršen koli način. Tudi bojevitih, a preslabih Domžalčanov, ne bo mogoče premagati z všečnostjo, prej s silo.

Murska Sobota: Mura – Celje (Mateo Tozan): Sobočani se nadejajo, da so se Celjani »izpraznili« na Irskem, toda to so le pobožne želje. Celjski rezervisti, ki so lahko tudi najbolj udarni igralci, so za črno-bele za razred ali dva boljši. Tudi zaradi Riere, ki je domačemu trenerju Darjanu Slavicu zadal najvišji poraz (1:9). Le da je takrat sedel na radomeljski klopi. Gostitelji bi si doslej po trudu sicer zaslužili točko, dve, tri več, toda vedno jim je nekaj zmanjkalo. Ta nekaj je kakovost igre in posameznikov. Največja žrtev je z naskokom najbolj prepoznaven igralec, a tudi dolžnik, Dario Vizinger. Eden najboljši strelcev v ligi je dosegel le dva gola, celo enega manj od povratnika Luke Bobičanca. Oba druži, da sta bila prvaka s Celjem. Prvi za prvi naslov, drugi za drugega. Pomenljiva uganka je naslednja: Bo Riera izjemnemu ostrostrelcu Kovačeviću – v 19 tekmah je v tej sezoni zabil že 22 golov – privoščil počitek?