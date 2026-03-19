Konferenčna liga: konec za nov začetek

Z 18. evropsko nogometno tekmo se bo drevi v Atenah (18.45) bržkone končala evropska sezona slovenskih pokalnih prvakov Celjanov. Tudi v zadnjem dejanju v konferenčni ligi – teoretično lahko še pripravijo čudež – ne morejo pokvariti splošne pozitivne ocene, imela bo le nekoliko slabši končni vtis po visokem porazu z 0:4 v prvi tekmi osmine finala v Celju. Grški velikan AEK je tudi danes veliki favorit.

Gre tudi za simboliko, na zadnji evropski postaji bo Celjane izločil še drugi in največji član iz grške družine AEK. Prvi je bil ciprski AEK iz Larnake, ki je Celjane v 2. kolu kvalifikacij za evropsko ligo (doma so igrali 1:1, v gosteh izgubili z 1:2) preusmeril v bitko za drugo zaporedno uvrstitev v konferenčno ligo. Prav uvodna zmaga v konferenčni ligi proti današnjemu tekmecu (3:1) pa je Celjanom odprla pot do osmine finala in možnosti ponovitve lanskega podviga in uvrstitve v četrtfinale. V njem jih je šele po hudem boju premagala slovita Fiorentina.

V Atenah se bo začela nova celjska pot, ki je prve obrise sicer razkrila že v ligaškem nedeljskem derbiju na koprski Bonifiki pod taktirko novega trenerja Vitorja Campelosa. Drugačno, bolj praktično Celje, ki se bo tudi prilagajalo tekmecem, še posebej močnejšim, je realnost po odhodu karizmatičnega, ustvarjalnega, drznega in bržčas tudi edinstvenega Alberta Riere. Toda tudi tako podkovanemu Špancu je ob koncu jeseni, ko je že dosegel tako rekoč vse cilje, počasi začelo zmanjkovati ustvarjalne širine in vneme, zaradi česar je bilo le še vprašanje, kako, s kom in kdaj se bo začelo novo poglavje.

Dobrih sedem milijonov evrov je prinesla evropska sezona, še pet milijonov evrov sta prinesli prodaji v pol leta izbrušenih Franka Kovačevića in Danijela Šturma. Celje je utrdilo svoj ugled v Evropi, v Sloveniji malo manj. Toda to so sadovi Rierovega »lika in dela«, medtem ko bodo glavni celjski selektorji morali paziti, da se zdajšnjim prodajnim adutom vrednost na trgu ne bo znižala s sedemmestnih številk na petmestne, da spektakularna, razvojna, tekmovalno uspešna in tudi v Evropi prepoznavna igra ne bo izginila čez noč in ostala le lep spomin.

Celjani so v tej evropski sezoni igrali 17 tekem, izkupiček je naslednji: devet zmag, pet porazov, trije neodločeni izidi, razlika v golih 32:27.