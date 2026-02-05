Koprskim nogometašem gre kot po maslu

Odličen start Koprčanov v drugi del sezone v 1. SNL, v katerem so slovenski fantje zabili kar sedem golov od osmih (6:2, 2:1), je lahko sporočilno, toda, kako ga razumeti? V koprskem poglavju gre tudi za posrečeno kombinacijo tujcev z znanjem, vzgojenih v tehnološko najbolj razviti in produktivni evropski nogometni državi Franciji. V koprskem obratu k slovenskim fantom pa tudi za nekaj naključij in kakovost ter širino igralskega kadra, podkrepljenega z dobrim trenerjem. Pri čemer se velja zavedati, poleti bodo najboljši odšli, še preden bodo dosegli vrhunec v SNL. V Stožicah proti Bravu so niz štirih porazov z zmago z 2:0 končali Sobočani. Včeraj je klub in državo zamenjal še najboljši strelec Radomelj in z dvema asistencama režiser prve letošnje zmage proti Aluminiju Nino Kukovec, s čimer so se Radomljani vodilnim Celjanom zoperstavili brez najmočnejšega aduta. V zimskem prestopnem roku je 1. SNL izgubila najbolj iskano »robo« na tržišču, učinkovite, postavne in hitre napadalce.

SNL je izgubila strelce 36 golov, Franko Kovačević (11) je odšel na Madžarsko za tri milijone evrov, Ivan Durdov (7, Olimpija) na Poljsko za pol milijona, Danijel Šturm (5) je za dober milijon evrov odšel na Češko, Kukovec bo v blagajno Radomelj prinesel vsaj četrt milijona evrov, odšel pa je tudi najboljši strelec (6) Domžal Haris Vučkić. Bogatejše in razvitejše Madžarska, Poljska, Slovaška in Češka, to so postale »jedrne« slovenske nogometne utrdbe, ki nevarno ogrožajo slovensko nogometno podrast. Vrnitev v amaterizem ali pol profesionalizem je blizu.