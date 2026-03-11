  • Delo d.o.o.
POLFINALNE SANJE

Košarkarji Cedevite Olimpije v četrtfinalu evropskega pokala

Naslednji torek, 17. marca, jih v Franciji čaka četrtfinale proti Bourg-en-Bresseju, ki se prav tako igra le na eno tekmo.
STA, N. P.
 11. 3. 2026 | 22:06
 11. 3. 2026 | 22:27
1:47
Košarkarji Cedevite Olimpije so se uvrstili v četrtfinale evropskega pokala. V Stožicah so bili boljši od nemškega Chemnitza s 73:65 (16:15, 36:39, 54:46). Ljubljančani so pred 6000 gledalci v Stožicah upravičilo vlogo favorita in se drugo leto zapored prebili med osem najboljših ekip v evropskem pokalu. Naslednji torek, 17. marca, jih v Franciji čaka četrtfinale proti Bourg-en-Bresseju, ki se prav tako igra le na eno tekmo. Šele polfinala in finale nato potekajo v seriji na dve zmagi.

Trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović je pred tekmo opozarjal za atletsko in agresivno nemško zasedbo, ki je v Ljubljano prišla povsem sproščena, medtem ko so Ljubljančani igrali pod imperativom zmage in se zato dolgo časa mučili in iskali razigrane posameznike. Čeprav so zmaji v 34. minuti povedli z 59:50, so gledalci do zadnjih dveh minut trepetali za napredovanje v četrtfinale. Muk jih je odrešil najprej Umoja Gibson (12 točk, 6 podaj) s trojko iz osmih metrov za 69:64 ter nato DJ Stewart (14 točk, met za dve točki 7:11) z divjim zabijanjem iz protinapada za prednost sedmih točk.

Omenjena Američana sta bila najboljša strelca Cedevite Olimpije, ključni vlogi v zadnji četrtini pa so odigrali tudi trije slovenski igralci. Aleksej Nikolić je dirigiral napadu in dosegel 11 točk (trojke 2:5, 3 skoke, 3 podaje), Rok Radović se je boril v obrambi ter od svojih petih skokov štiri pobral v napadu (10 točk), Jaka Blažič pa v skoraj 20 minutah na parketu ni dosegel koša, a je zbral 5 skokov, 3 podaje in ukradeno žogo.

