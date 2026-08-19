Košarkarji Slovenije premagali Latvijo, prvi strelec je bil Klemen Prepelič

Košarkarji Slovenije so dobili prvo od dveh prijateljskih tekem pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo prihodnji teden. V Tivoliju, kjer je reprezentanca Slovenije nazadnje igrala pred 17 leti, so premagali Latvijo z 89:86 (22:17, 38:45, 55:64).

Prvi strelec je bil Klemen Prepelič

Zasedba Aleksandra Sekulića bo drugi test opravila v soboto ob 18. uri v Celju proti Črni gori, prvi dve tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Dohi pa bo igrala naslednji četrtek in nedeljo s Francijo v Parizu oziroma Madžarsko v Ljubljani.

Slovenija v tem kvalifikacijskem ciklusu nastopa precej oslabljena, saj poleg Luke Dončića manjka še nekaj pomembnih igralcev.

Prvi strelec Slovenije danes je bil Klemen Prepelič z 31 točkami, 12 pa sta jih dodala Martin Krampelj in Aleksej Nikolić.