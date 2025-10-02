Kovačević s tremi goli prinesel zmago Celja

Nogometaši Celja so v 1. krogu ligaškega dela konferenčne lige doma premagali atenski AEK s 3:1 (1:1).

Celjani, ki v ligaškem delu konferenčne lige nastopajo drugo sezono zapovrstjo in se lani prebili celo v četrtfinale, so tokrat gostili favorizirani AEK, ekipo z največjo tržno vrednostjo - skoraj 70 milijonov evrov - med vsemi celjskimi tekmeci v tem delu tekmovanja. Kljub temu je trener Albert Riera pred tekmo poudaril, da bi bil zadovoljen le z zmago. In lahko tudi je, potem ko je neustavljivi Franko Kovačević pred lepim številom gledalcev dosegel "hattrick."

Juanjo Nieto je najprej zapretil, nato pa v 7. minuti z nesrečnim posredovanjem spremenil smer strela Dereka Kutese in premagal Žan-Luka Lebana za 0:1. Celjani so odgovorili z več priložnostmi, v 34. minuti pa je Franko Kovačević zadel za 1:1. V 55. minuti je isti igralec iz bližine po odbitku Nikite Josifova zadel še drugič (2:1). V 80. minuti je Milot Avdyli sprožil, Kovačević pa je preusmeril žogo v mrežo in s hat-trickom postavil končni izid 3:1. V sodniškem dodatku je Mijat Gaćinović še imel priložnost za Grke, a je Leban ostal nepremagan.

Rierove izbrance naslednji dvoboj v tem tekmovanju čaka 23. oktobra na Irskem proti Shamrock Rovers. Nato bodo 6. novembra gostili varšavsko Legio s Petrom Stojanovićem, 27. novembra bodo gostovali na Češkem pri Sigmi Olomouc, 11. decembra še na Reki proti Rijeki Dejana Petroviča, za konec ligaškega dela pa bodo 18. decembra gostili irski Shelbourne.