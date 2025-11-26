Dvojno slavje slovenskih orlov! Anže Lanišek zmagal, Domen Prevc tretji kljub hudemu padcu

Slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek je zmagovalec druge tekme v Falunu, Domen Prevc je bil tretji in to kljub temu, da je na drugem skoku za trening padel in se popraskal po obrazu.

Drugo mesto je osvojil Stephan Embacher.

Vodilni po prvi seriji Avstrijec Stefan Kraft je po ponesrečenem skoku zdrsnil na deveto mesto.

Lanišek je poskrbel za 90. slovensko posamično zmago v svetovnem pokalu, sam pa je na najvišji stopnički stal devetič in se v tem pogledu na večni lestvici slovenskih zmagovalcev izenačil z Domnom Prevcem in Primožem Ulago.

Devetindvajsetletni Domžalčan je bil že na srednji skakalnici v torek drugi, potem ko ga je ugnal le Kraft. Ta je tudi danes na večji napravi vodil po prvem skoku in imel lepo prednost, a je v drugem napravil napako pri odskoku ter precej zaostal.

Tako je na oder za zmagovalce skočil tudi Domen Prevc. Slednji je po nekaj zmede z rezultati sprva nekaj časa vodil, nato spet padel za Avstrijca Stephana Embacherja in znova na vrh. Na koncu pa je bil vendarle tretji za Avstrijcem (259,9).

V finalu je od Slovencev nastopil še Rok Oblak (226,4), ki je v drugi seriji izgubil pet mest in četrto posamično tekmo sezone končal na 21. mestu. To mesto je zasedel že na torkovi tekmi na srednji skakalnici.

Za nastop v finalu je bil prekratek Lovro Kos (102,9), ki je bil 39., medtem ko je Timi Zajc obstal v kvalifikacijah.