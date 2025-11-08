Krim bo danes odigral 350. tekmo v ligi prvakinj, Maja z Mirne želi hat-trick

Ko je RK Krim odigral prvo tekmo v EHF ligi prvakinj, Maja Vojnović še ni dopolnila treh let. To je bilo leta 1995, ko je na Galjevici gostoval Viborg. Trideset let kasneje bo vratarka ena glavnih domačih adutinj, ko bo Krim OTP Group Mercator odigral jubilejno 350. tekmo med evropsko elito. Danes ob 16. uri bo v 7. kolu v Tivoliju želel vpisati tretjo zaporedno zmago, ko bo gostil še eno dansko ekipo, lanskega finalista Odense. Ena od treh kapetank Vojnovićeva verjame, da bo okrogla številka prinesla srečo.

60 obramb je na šestih tekmah zbrala Maja Vojnović.

Ko smo na televiziji v 80. letih gledali oglas za bombone bronhi in slišali legendarni slogan »lakše se diše«, Maje Vojnović še ni bilo. A dobro ve, koliko lažje se diha, ko gre ekipi dobro. Krim je namreč sezono začel s štirimi porazi in v slačilnici se je hočeš-nočeš naselilo malodušje. A zmaga proti CSM Bukarešti je vrnila nasmeh na obraze in ti so postali še širši, ko so Krimovke nazadnje zmagale na Norveškem. Zdaj so spet resno v igri za šesto mesto v skupini B in nastop v izločilnih bojih.

»Po štirih porazih, zlasti doma s Podravko, je bilo čutiti razočaranje. Celotni ekipi ni šlo. A trudile in borile smo se naprej, bilo je samo vprašanje časa, kdaj se nam bo izšlo. Vesela sem, da se nam je proti Bukarešti v Stožicah in potem tudi proti Soli. Zdaj je vzdušje odlično. Zmagi sta prinesli dodatno energijo, dobile smo zagon in verjamem, da smo s to samozavestjo sposobne premagati tudi močnejše ekipe, kakršna je Odense,« je spremembo v občutkih pozdravila Dolenjka, poleg dveh Tamar, Horačkove in Mavsarjeve, kapetanka v zasedbi Žige Novaka. Tamara Mavsar je bila izbrana v idealno postavo zadnjega kroga, Vojnovićeva teden pred tem, ko je zaklenila vrata proti Romunkam.

Krim je edini, ki že 31. sezono zapored igra v ligi prvakinj. Časi, ko je osvojil naslova (2001, 2003), so že daleč, a vseeno ostaja stalnica. »Da bomo odigrale 350. tekmo za Krim, je dokaz, kakšno moč in tradicijo ima klub. Že več kot 30 let je del elite in se kosa z najboljšimi. V njem so odlični ljudje, ki svoje naloge izpolnjujejo z zagnanostjo in ljubeznijo do športa,« je na zgodovino Krima ponosna 180 cm visoka čuvajka mreže.

Adrenalin, ne pritisk

Tudi ko Krimu ni šlo, je bila Mirnčanka steber ekipe. Po šestih tekmah je na šestem mestu med vratarkami z 31,6-odstotno uspešnostjo ubranjenih strelov (60/190). »Forma je dobra, upam, da bo šlo tako še naprej. Če je dober vratar, je dobra obramba in potem lažje steče tudi v napadu,« je na les potrkala reprezentantka. Ali tudi kot kapetanka čuti dodatno odgovornost na svojih plečih? »Čutim adrenalin, pritiska ne. Mogoče malo, a to jemljem kot pozitiven izziv. Še vedno se imam za mlado igralko in si ne nalagam preveč stresa. Zavedam se, da se lahko zanesem na Jovano (Risović; op. p.) in da nismo same, saj je z nami ves strokovni štab.«

349 tekem je v ligi prvakov odigral Krim, ima 163 zmag, 165 porazov in 21 neodločenih izidov.

Najbolj zvesti navijači so že na prvih dveh domačih tekmah podpirali svoje rokometašice, Vojnovićeva pa si obeta, da bosta dve zmagi prepričali še koga. »Tudi ob porazih navijači niso obupali in se zbrali v lepem številu. Zdaj smo jih dodatno povabile in gotovo bomo v Tivoliju imele osmega igralca,« je optimistična Maja z Mirne.