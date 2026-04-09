Kristjan Čeh postavil nov slovenski rekord

Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh je v Ramoni v ZDA v metu diska zasedel tretje mesto z 72,61 m in izboljšal svoj prejšnji slovenski rekord. Na mitingu v tem kraju je 29. marca s 72,26 m za deset cm zaostal za sedaj že nekdanjim državnim rekordom. Tega je aktualni evropski prvak z 72,36 m dosegel 31. maja lani v Slovenski Bistrici.

Na mitingu je zmagal Avstralec Matthew Denny, bronast pred dvema letoma na olimpijskih igrah v Parizu je vrgel 74,04 m, drugi je bil s štiri centimetri krajšo daljavo Nemec Steven Rochter. Slednji je marca letos zmagal na evropskem pokalu v metih in je lani osvojil mlajši članski evropski naslov.