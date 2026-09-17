Krka s superpokalno zmago prekinila petletno čakanje in končala niz Cedevite Olimpije

Košarkarji Krke so v slovenskem superpokalu, ki je tradicionalni uvod v novo sezono, premagali Cedevito Olimpijo z 71:67 (16:23, 36:32, 51:45).

Za Novomeščane je to šesti superpokalni naslov, prvi po letu 2016, hkrati pa prva lovorika v domačih tekmovanjih po pokalu Spar 2021. Cedevita Olimpija je s porazom prekinila niz 16 zaporednih naslovov v tekmovanjih pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije. Zadnja domača lovorika, ki jo je izpustila iz rok, je bil prav omenjeni pokal pred petimi leti.

Najboljša posameznika pri Krki sta bila Galin Smith, ki je ob stoodstotnem metu iz igre dosegel 27 točk, ter Jaka Klobučar, ki jih je dodal 15, za Cedevito Olimpijo pa sta največ točk dosegla Anthony Cowan (16) in Derin Ustun (14).