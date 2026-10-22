Kučys priigral celjskim nogometašem prvo točko v evropski ligi

Nogometaši Celja so v 3. krogu evropske lige doma igrali 2:2 (0:1) proti Salzburgu in tako po porazih proti Bayerju in Omonii vpisali prvo točko v tekmovanju.

Za Salzburg je v deveti minuti zadel Sota Kitano, v 46. je prednost podvojil Jesper Lindstroem, v 50. pa je Blaž Kramer dosegel prvi gol za Celje v tem tekmovanju. Točko domačim je v 90. minuti priigral Armandas Kučys.

Slovenski prvaki bodo v tem tekmovanju 5. novembra gostovali v Gradcu pri Sturmu Jona Gorenca Stankovića, 26. novembra pri Ferencvarosu, 10. decembra bodo gostili Olympiacos, 21. januarja jih čaka gostovanje pri Ararat-Armenii, za konec pa 28. januarja domači obračun z nizozemsko zasedbo NEC Nijmegen.