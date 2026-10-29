Lakers brez Dončića do zmage, Clippers pa doživeli popoln razpad sistema

Košarkarji Los Angeles Lakers so v severnoameriški ligi NBA brez Luke Dončića s 103:87 premagali mestne tekmece Los Angeles Clippers. Jezerniki so bili od njih boljši še drugič v šestih dneh, do četrte zmage v sezoni pa so prišli predvsem po odlični drugi četrtini, v kateri so tekmece nadigrali z 31:6. Quentin Grimes je za zmagovalce dosegel 23 točk, Collin Sexton pa jih je s klopi dodal 21, kar je njegov najboljši izkupiček v sezoni. Austin Reaves je prispeval 16 točk, Matisse Thybulle pa 15. Lakers so imeli šest igralcev z dvomestnim številom točk.

Dončić, ki v tej sezoni v povprečju dosega 36 točk na tekmo in je najboljši strelec lige, je zaradi zategnjenosti v hrbtu izpustil tekmo. Trener jezernikov JJ Redick je pojasnil, da sta tudi krilni košarkar Ziaire Williams, ki je imel težave z levim stopalom, in Dončić zjutraj začutila težave. »Luka je čutil zategnjenost v hrbtu, Ziaire pa bolečine. Čaka nas naporno obdobje, med tekmami pa ni veliko časa za počitek, zato smo se odločili, da ne bomo tvegali,« je pojasnil Redick. Pri Clippers je novinec Keaton Wagler dosegel 21 točk, največ v dosedanji karieri v ligi NBA. Clippers so izgubili tretjič zaporedoma in imajo po štirih tekmah eno zmago. Tokrat so žogo izgubili 24-krat, potem ko so na zadnjih dveh tekmah vpisali po 26 izgubljenih žog. Pri Lakers je zaradi zategnjenosti v levi stegenski mišici manjkal tudi Rui Hachimura.

Lakers so ob polčasu vodili s 56:38, v drugi četrtini pa dosegli 16 zaporednih točk. Clippers so v tretji četrtini zaostanek za kratek čas zmanjšali na sedem točk, a so domači hitro odgovorili. Sexton je dosegel 11 zaporednih točk, med drugim z dvema zaporednima trojkama, jezerniki pa so pred zadnjo četrtino vodili s 85:66 in prednost zadržali do konca.

Miami do prve zmage, Houston ostaja neporažen

Košarkarji Miami Heat so v ligi NBA dočakali prvo zmago v sezoni. Na gostovanju so premagali Atlanta Hawks s 129:117, pri čemer sta Giannis Antetokounmpo in Bam Adebayo dosegla po 24 točk. Antetokounmpo je zbral še 18 skokov, Adebayo pa devet in postal najboljši skakalec v zgodovini kluba. S skupno 5794 skoki je presegel dosedanjega rekorderja Udonisa Haslema, ki jih je zbral 5791. Andrew Wiggins je k zmagi prispeval 18 točk.

Houston Rockets so z zmago nad Milwaukee Bucks s 132:100 kot prvo moštvo v novi sezoni prišli do petih zmag. Sezono so začeli z izkupičkom 5:0, kar jim je uspelo prvič po sezoni 2014/15 in šestič v zgodovini kluba. Fred VanVleet je dosegel 24 točk, Amen Thompson pa 23.

Maxey odločil v zadnji četrtini, Dallas presenetil Oklahomo

Philadelphia 76ers so po porazu proti Detroitu premagali Indiana Pacers s 114:109. Tyrese Maxey je dosegel 27 točk, od tega 17 v zadnji četrtini, Joel Embiid jih je dodal 21 in 11 skokov. LeBron James je prispeval 13 točk in deset asistenc, Jaylen Brown pa 20 točk. Pri Indiani je bil s 26 točkami in 11 skoki najboljši Pascal Siakam. Pacers so igrali brez poškodovanega Tyresa Haliburtona.

Oklahoma City Thunder so prvič v sezoni izgubili. Dallas Mavericks so jih premagali s 120:96, Cooper Flagg pa je dosegel 26 točk in osem asistenc.

Prvi izbor letošnjega nabora AJ Dybantsa je debitiral v ligi NBA v dresu Washington Wizards, ki so izgubili proti Cleveland Cavaliers s 111:121. Devetnajstletnik je po okrevanju po zvinu gležnja dosegel 19 točk. Pri Clevelandu je bil s 24 točkami najboljši Evan Mobley, Donovan Mitchell pa jih je dodal 19.

Curry blestel s 44 točkami, Knicks ugnali Chicago

Golden State Warriors so v gosteh premagali Minnesota Timberwolves s 119:114. Stephen Curry je dosegel 44 točk, Yaxel Lendeborg pa jih je k zmagi prispeval 26. Minnesota je igrala brez poškodovanega Anthonyja Edwardsa. Branilci naslova New York Knicks so v gosteh premagali Chicago Bulls s 133:127. Jalen Brunson je dosegel 38 točk. Toronto Raptors so bili s 129:99 boljši od Orlando Magic, Scottie Barnes pa je za zmagovalce dosegel 28 točk, RJ Barrett jih je dodal 25.

Jokić do 200. trojnega dvojčka, Wembanyama blestel po podaljšku

Denver Nuggets so v gosteh premagali New Orleans Pelicans s 104:91. Nikola Jokić je ob 21 točkah in 13 skokih zbral še deset asistenc, Jamal Murray pa je prispeval 23 točk. Jokić je dosegel svoj 200. trojni dvojček v karieri.

Victor Wembanyama je ob zmagi San Antonio Spurs nad Utah Jazz s 117:111 po podaljšku dosegel 36 točk in 14 skokov.