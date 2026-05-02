Lakersi preskočili prvo oviro, zdaj jih čakajo prvaki

Ekipa Los Angeles Lakers je v prvem krogu končnice severnoameriške v gosteh z 98:78 premagala Houston Rockets in se še vedno brez poškodovanega Luke Dončića po vodstvu s 3:0 v tretjem poskusu z izidom 3:2 v zmagah zagotovila polfinale na zahodnem delu lige proti košarkarjem Oklahome City Thunderja, aktualnim prvakom lige NBA.

Zvezdnik LeBron James je prevzel breme odsotnega slovenskega asa Dončića in bil najboljši strelec dvoboja z 28 točkami, osmimi podajami in sedmimi skoki ter pri 41 letih nadaljeval odlične predstave za preboj v drugi krog končnice.

Zmaga je igralcem Lakers prihranila nepričakovano slovo, morebitni poraz bi pomenil da bi jih le ena izgubljena tekma ločila od tega, da bi postali prva ekipa v zgodovini NBA, ki bi zapravila vodstvo s 3:0.

»Veliko naših fantov, iskreno povedano, ni bilo v takšnem položaju, niso bili v situaciji, ko bi lahko prišli v nadaljevanje na tak način. Poleg tega je bilo to na gostovanju. Zato je bilo zame zelo pomembno, da sem šel in zastavil ton igre,« je pojasnil veteran James.