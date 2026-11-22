Kristoffer Sundal (304 točke) je na drugi tekmi sezone v Lillehammerju razveselil norveške navijače in prišel do prve zmage v svetovnem pokalu v karieri. Trije slovenski skakalci so v finalu napredovali po lestvici, najboljši med njimi je bil Anže Lanišek (287,4) na sedmem mestu, Domen Prevc (285,4) je končal mesto za njim.

Lanišek je v Lillehammerju ves konec tedna iz skoka v skok stopnjeval formo in danes v finalu pridobil dve mesti. Prevc je v finalu napredoval za tri mesta in zasedel osmo mesto, s čimer je po sobotnem razočaranju prišel do prvih točk v sezoni, Timi Zajc (267,7 točke) pa je napredoval na 14. mesto. Brez točk je ostal Rok Oblak (235,3), ki je na koncu zasedel 31. mesto.

Domen Prevc letošnje sezone ni začel s stopničkami. FOTO: Geir Olsen Afp

Zimmermann preseneča

Na vrhu je do prve posamične zmage za las, zgolj za dve desetinki točke prišel Sundal pred presenečenjem uvodnega vikenda sezone, Avstrijcem Raffaelom Zimmermannom, tretji je bil še en Norvežan, Isak Langmo, ki je za zmagovalcem zaostal za 4,8 točke. Uvodni vikend sezone so tako v moški kot ženski konkurenci zaznamovali skakalci iz Norveške in Avstrije. Skakalci se zdaj z Norveške selijo na Finsko, kjer jih prihodnji konec tedna čakata dve tekmi v Ruki.