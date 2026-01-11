Lanišek najboljši v Zakopanah! Prevc pa na mestu, na katerem ga letos nismo vajeni

Slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek (278,1 točke) je v težkih razmerah in močnem sneženju v poljskih Zakopanah prepričljivo ugnal konkurenco in slavil zmago. Devetindvajsetletnik je bil po prvi seriji drugi, v finalu pa je krepko preskočil konkurenco. Domen Prevc (204) kljub 27. mestu ostaja v rumenem.

Lanišek je uspešno nastopil že v prvi seriji, ko je na drugem mestu zgolj za točko zaostal za vodilnim Avstrijcem Janom Hörlom, vendar ta v finalu ni zmogel ponoviti dobrega nastopa. To je za Laniška po Falunu in Ruki tretja zmaga v olimpijski zimi, skupno pa 11. v karieri. Dan prej je skupaj s Timijem Zajcem v Zakopanah zasedel drugo mesto na olimpijski generalki parov. Najboljši skakalec to sezono Prevc je napako naredil že v prvi seriji, kljub temu je imel pred finalom 12. izhodišče. V drugo pa je v močnem sneženju skočil slabše in nazadoval na 27. mesto. Kljub temu je prednost v svetovnem pokalu še povečal, saj njegovih najbližjih zasledovalcev v skupni razvrstitvi pokala Ryoyuja Kobayashija in Rena Nikaida ni na Poljskem.

Timi Zajc (226,3 točke) je na koncu zasedel 15. mesto, med četverico slovenskih finalistov je bil še Žak Mogel (194,1), ki je bil 30., medtem ko se Rok Oblak ni uvrstil v finale. Skakalci bodo sezono nadaljevali v japonskem Sapporu.