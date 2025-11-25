Lanišek zaostal le za avstrijskim asom

Avstrijski smučarski skakalec Stefan Kraft je zmagovalec današnje tekme za svetovni pokal na srednji skakalnici v švedskem Falunu. Za 32-letnim Avstrijcem, ki je dosegel 46. posamično zmago, se je uvrstil Slovenec Anže Lanišek. Za Kraftom je zaostal 2,2 točke, tretji pa je bil Nemec Philipp Raimund.

V finalu tretje tekme za svetovni pokal v sezoni 2025/26 so nastopili še trije Slovenci. Domen Prevc je z zaostankom 19,2 točke zasedel 13., Rok Oblak je preizkušnjo končal na 21., Timi Zajc pa na 24. mestu. Lovro Kos se na današnjih kvalifikacijah ni uvrstil med najboljših 50, po ponesrečenem skoku je zasedel 57. mesto.

Kraft je z današnjo zmago prevzel tudi vodstvo v skupni razvrstitvi. Na treh tekmah je zbral 205 točk. Na drugem mestu je Japonec Ryoyu Kobayashi (181), na tretjem pa Kraftov rojak Daniel Tschofenig (176). Lanišek (156) je na petem, Prevc (150) na šestem, Zajc (59) na 11., Oblak (10) pa na 30. mestu.

V sredo bo v Falunu na sporedu še tekma na veliki skakalnici. Kvalifikacije se bodo pričele ob 11. uri, prva serija pa ob 15.10.