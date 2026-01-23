Le še nekaj ur do prvega spektakla v Stožicah

Le še ure ločijo slovensko reprezentanco v futsalu do starta na evropskem prvenstvu, za Slovenijo že sedmega zaporednega in skupno osmega. Zimzeleni kapetan Slovenije Igor Osredkar bo zvečer ob 20.30 v dvorani Stožice, ki bo v naslednjih dnevih gostila skupino C, popeljal svoje odločne in motivirane kolege v prvo in najzahtevnejšo tekmo v skupinskem delu tekmovanja. Prvi tekmeci prihajajo iz kategorije največjih favoritov, to so sedemkratni evropski prvaki in tretjeuvrščeni na svetovni lestvici Španci. Po sredinem uvodu evra v Rigi v skupini A ter včerajšnjem v Kaunasu v skupini B bo v središču pozornosti privržencev futsala še slovensko glavno mesto, ki bo gostilo tudi skupino D. Slovenska pot proti najmanj ponovitvi dosežka izpred osmih let, ko so Slovence ob bučni in številčni podpori navijačev v četrtfinalu ustavili Rusi, bo zahtevna. Tudi takrat ni šlo brez simbola slovenskega futsala in z 207 tekmami v slovenskem dresu rekorderja Osredkarja.

»Polne tribune, naj Stožice pokajo po šivih, mi pa bomo govorili na igrišču,« si je zaželel 39-letni kapetan, ki je že 21 let nepogrešljiv v reprezentanci in predstavlja podaljšano roko selektorja Tomislava Horvata. Oba druži optimizem. »Cilj je uvrstitev v četrtfinale z velikimi možnostmi za napredovanje v polfinale. To bi bil rezultatski presežek,« selektor ni skrival, kam meri pomlajena reprezentanca, ki jo po Španiji čakata vendarle usodnejši tekmi proti Belgiji in Belorusiji. Njun dvoboj bo današnji prvi v Stožicah ob 17.30.

Kaj je treba vedeti? V četrtfinale bosta napredovali najboljši reprezentanci iz štirih skupin. V izločilnih tekmah bosta Riga in Kaunas gostila le dve četrtfinalni tekmi, vse druge bodo v Ljubljani v Stožicah, kjer bo 7. februarja tudi finale. Igrišče meri najmanj od 38 metrov do 42 m v dolžino in 20 m do 25 m v širino. Tekma traja dva polčasa po 20 minut čiste igre, v izločilnem delu tekmovanja bodo v primeru neodločenega izida po 40 minutah igrali podaljška po pet minut. Če ni zmagovalca, ga bodo odločili kazenski streli. Šesti akumulirani prekršek (telesni ali tehnični, kot je igra z roko) v vsakem polčasu se kaznuje s prostim strelom z 10 m. Kazenski streli se izvajajo s 6 m. Ekipo na igrišču sestavljajo štirje igralci in vratar, na rezervni klopi je lahko 14 igralcev. Žoga, težka med 4000 gramov in 440 g, se z višine dveh metrov ne sme odbiti manj kot 50 centimetrov in ne več kot 65 cm.

Optimizem in sladke besede morajo igralci in strokovni štab prenesti v dejanja. Španija res ni več št. 1, primat najboljše ji je na zadnjih dveh evrih prevzela Portugalska. »Morda nima več izstopajočih posameznikov, toda Španija je vselej med največjimi favoriti. V tej ekipi ni čutiti, kdo koga zamenja ali koga ni na terenu. Španci so lačni uspeha, zaradi porazov na zadnjih evrih so še dodatno motivirani. Forma je na želeni ravni. Pritisk bo velik, še posebej za mlade igralce, a jih bomo izkušenejši pripravili za ta velik izziv. Toda pomembno je, da smo zdravi, v polni zasedbi in imamo odlično vzdušje,« je razkril stanje duha v slačilnici z 92 goli najboljši strelec, ki bo igral že na svojem sedmem EP.

Selektor Horvat je imel na voljo veliko časa za brušenje igre in narekovanje forme. Zadnja pripravljalna tekma proti Ukrajini (0:2), ki prav tako velja za velesilo, je bila povsem v službi prve tekme. »Uporabili bomo 10, 11 igralcev. Imam dober občutek,« je zaokrožil 51-letni Horvat, ki bo drugič vodil reprezentanco na EP, leta 2003 pa je nastopil še kot igralec. V Rigi (A) se merijo Hrvaška, Francija, Latvija, Gruzija, v Kaunasu (B) Armenija, Ukrajina, Litva, Češka, v Ljubljani ob omenjeni skupini C še D: Italija, Portugalska, Madžarska in Poljska